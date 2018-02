Reggio Emilia Sassari/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Reggio Emilia Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi ed è valida per la 18^ giornata del campionato di basket Serie A1

Diretta Reggio Emilia Sassari, basket Serie A1 18^ giornata (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Sassari viene diretta dalla terna arbitrale formata da Dino Seghetti, Alessandro Martolini e Denis Quarta; alle ore 18:00 di domenica 4 febbraio si gioca per la diciottesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018. Sulla carta si respira aria di playoff: non può che essere così per quello che le due squadre sono riuscite a fare nel corso delle ultime stagioni, incrociandosi anche in una finale scudetto. Tuttavia se la regular season terminasse oggi entrambe sarebbero eliminate: la Dinamo per questione di classifica avulsa - rispetto a Cremona e Cantù - la Grissin Bon perchè deve ancora recuperare due partite all’ottavo posto. Dunque, più che un anticipo di playoff questa sfida del PalaBigi sarà fondamentale per riprendere a correre e ottenere quei due punti che a fine stagione potrebbero fare la differenza; vale soprattuto per la Reggiana, ma anche il Banco di Sardegna non può troppo permettersi di lasciare occasioni per strada.

Reggio Emilia Sassari non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque l’unico modo per assistere alla partita del PalaBigi è quello di Eurosport Player, piattaforma che fornisce tutto il campionato di basket attraverso un servizio in abbonamento, attivabile in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sulla pagina ufficiale della Lega Basket, wwwlegabasket.it, troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

QUI REGGIO EMILIA

La Grissin Bon arriva dalla sanguinosa sconfitta di Limoges: contro una squadra che fino a quel momento aveva sempre perso nella Top 16 di Eurocup, e che all’andata era stata travolta sotto 33 punti di scarto, è arrivato un ko che mette in discussione una qualificazione ai quarti che sembrava essere stata archiviata. Un duro colpo per la squadra di Massimiliano Menetti, che sperava di dimenticare le fatiche di campionato con un bel risultato in ambito internazionale; se non altro Reggio Emilia ha vinto le ultime due partite di Serie A1, dimostrando di essere in crescita. L’avvio shock senza ombra di dubbio è stato superato, ma ha anche lasciato delle scorie che hanno pian piano minato le certezze del gruppo; qualche rovescio inatteso è arrivato anche dopo, ma negli ultimi giorni la Reggiana ha superato Avellino e poi è andata a vincere all’Adriatic Arena una partita che non era affatto scontata, perchè Pesaro è una realtà in difficoltà che ha bisogno di punti per salvarsi. I quarti di apertura e chiusura si sono chiusi in parità; Reggio Emilia ha fatto la differenza nei periodi centrali con due protagonisti, ovvero Julian Wright (23 punti e 4 rimbalzi con 8/13 dal campo e 7/8 ai liberi) e Pedro Llompart che ha chiuso la sua partita con 20 punti e 4 assist, risultando una sentenza dal perimetro (5/6). A proposito: la Grissin Bon ha tirato con 14/25 dalla riga dei 3 punti, con una percentuale del 56%. Una prestazione che può essere ripetuta, perchè i tiratori in questa squadra ci sono eccome.

QUI SASSARI

Il Banco di Sardegna rappresenta forse la squadra che più di tutte le altre, Olimpia Milano a parte, ha trovato più continuità negli ultimi anni: da quando Meo Sacchetti l’ha presa per mano la Dinamo è sempre cresciuta, fino a vincere l’incredibile scudetto del 2015 e altri trofei. Grandi giocatori sono passati dal PalaSerradimigni, e anche la stagione seguente a quel trionfo, quella dello 0-10 in Eurolega, dell’esonero di Sacchetti e delle dimissioni di Marco Calvani, ha scalfito la continuità del progetto. Certo, forse oggi Sassari non è più così competitiva e pochi si aspettano che possa tornare a festeggiare la vittoria del campionato; è anche rimasta fuori dalla Final Eight di Coppa Italia, ma intanto è sempre lì e anche quest’anno ha la possibilità di raggiungere i playoff. Per farlo però dovrà migliorare il suo rendimento fuori casa: soltanto due volte ha vinto in trasferta, dominando a Varese ed espugnando il PalaGeorge diventando la squadra capace di frenare la grande corsa di Brescia. L’ultima giornata ha visto la Dinamo battere una Fiat Torino in crisi di risultati: ci sono stati 27 punti e 4 assist di Dyshawn Pierre. In più in settimana la squadra di Federico Pasquini è andata a vincere sul campo dell’Hapoel Holon in Champions League: strada chiusa in questo torneo, ma il cammino in Europa proseguirà con la discesa in Europe Cup.

