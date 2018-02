Torino Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 18^ giornata)

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino-Avellino: Carlo Recalcati, ora allenatore Fiat (LAPRESSE)

Torino Avellino sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Denny Borgioni e Andrea Bongiorni. Appuntamento per questa partita valida per la diciottesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaRuffini, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Fiat Torino, contrapposta in questo turno alla Sidigas Avellino: si gioca dunque oggi, domenica 4 febbraio alle ore 20.45 il posticipo televisivo di questo turno del campionato. Nella classifica di Serie A Torino ha 20 punti frutto di dieci vittorie e sette sconfitte, mentre troviamo Avellino a quota 24 punti, frutto di dodici vittorie e cinque sconfitte nelle precedenti diciassette giornate. Un bilancio globalmente più positivo per entrambe, ma con difficoltà nelle ultime settimane, in particolare per la Fiat: chi vince svolta e potrà tornare a sorridere, la posta in palio sarà senza dubbio importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A)

Torino Avellino sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, dunque sarà la partita di questa giornata che sarà visibile a tutti gli appassionati in chiaro sul canale 57 del telecomando. Di conseguenza, il match di Torino sarà visibile in diretta streaming video anche tramite Rai Play per tutti, oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Torino è reduce da due sconfitte consecutive dopo l’addio improvviso di Luca Banchi, la prima in casa contro Brindisi (68-82) e la seconda contro Sassari (92-80). Sconfitte dunque piuttosto nette, evidente segnale del fatto che qualcosa si è rotto in una squadra che fino a quel momento aveva fatto molto bene, non solo in campionato ma pure in Eurocup con la qualificazione alle Top 16. Al posto di Banchi è arrivato uno degli allenatori più esperti e vincenti del nostro basket, Carlo Recalcati, ma evidentemente la squadra ha pagato questo momento difficile con le due sconfitte che hanno coinvolto Torino nella mischia delle squadre che dovranno lottare fino in fondo per conquistare un posto ai playoff. Di per sé la situazione resta globalmente positiva, ma è chiaro che adesso bisogna tornare a vincere per non avvitarsi in una spirale negativa che potrebbe essere pericolosa.

La stagione di Avellino è stata finora decisamente dai due volti: senza dubbio meglio in Italia dove ci sono state grandi soddisfazioni per la Sidigas di coach Stefano Sacripanti, che ha chiuso al primo posto il girone d’andata del campionato e di conseguenza sarà la prima testa di serie nella Final Eight di Coppa Italia fra due settimane. A volere essere pignoli, adesso è arrivato un piccolo momento di difficoltà anche in Serie A, dal momento che il girone di ritorno è cominciato con due sconfitte, la prima di misura (89-86) sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia, la seconda di un solo punto e ai supplementari contro Brescia (95-96), prima squadra capace di vincere in campionato quest’anno ad Avellino e alla quale la Sidigas ha dovuto di nuovo cedere il primato, ma naturalmente non si può parlare di crisi per una squadra capace di battere sia Milano sia Venezia e dunque credibile candidata per lo scudetto o almeno per andare il più avanti possibile nei playoff che sicuramente vedranno protagonista la Sidigas.

