Venezia Brindisi/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 18^ giornata)

Diretta Venezia Brindisi: info streaming video e tv. La squadra di De Raffaele torna a giocare al Taliercio con l'obbiettivo del sorpasso sugli irpini nella classifica della Serie A1.

04 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Venezia-Brindisi (LaPresse)

Venezia-Brindisi, diretta dalla terna arbitrale Vicino-Paglialunga-Ranaudo, è la partita di basket un programma oggi 4 febbraio 218 al Taliercio: palla a due del match della 18^ giornata del Campionato di Serie A1 già programmato alle ore 12.00. Dopo le emozioni della Champions League, la compagine lagunare di coach De Raffaele torna protagonista di fronte al proprio pubblico di casa in queso attesissimo scontro diretto contro la Happy casa. Se sulla carta la partita appare abbastanza semplice per la Reyer, visto anche il posizionamento di Brindisi in classifica, va ricordato che la formazione di Vitucci ha spesse volte messo crisi i veneti e pure sono di ritorno da due vittorie davvero di peso ottenute in questa parte del campionato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo non sarà possibile assistere alla diretta tv de match tra Venezia e Brindisi; tuttavia, come per tutte le partite del campionato di Serie A1, l’appuntamento è con la diretta streaming video garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per attivare la quale dovrete pagare una quota per l’abbonamento. Visione possibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito www.legapallacanestro.com potrete invece consultare le informazioni utili sulla partita del Taliercio, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno in campo.

QUI VENEZIA

Nonostante il doppio impegno sul continente la compagine orogranata ha dimostrato di star affrontando con il piede giusto questo periodo così movimentato. Dando un occhio alla classifica alla vigilia della 18^ giornata del campionato vediamo che i lagunari registrano la terza posizione con ben 24 punti a bilancio, gli stessi di Avellino, seconda. Importante poi anche il biglietto da visita con cui Venezia si presenta di fronte al proprio pubblico, con solo 5 sconfitte rimediate finora a cui va aggiunto un ottimo stato di forma, viste le 4 vittorie rimediate negli ultimi 5 turni di campionato. Neppure il successo rimediato al pelo con Trento nel turno precedente (79-83 per gli orogranata) potrebbe impensierire De Raffaele oggi.

QUI BRINDISI

Tutt’altro clima invece in casa Brindisi: benché si possa notare anche in classifica tutta la bontà del progetto di Francesco Vitucci, i pugliesi sanno bene che il cammino verso la redenzione è ben lungo. Negli ultimi 5 turni di campionato di Serie A1 disputati infatti il club pugliese ha rimediato ben 4 successi importanti e un solo KO, questo raccolto contro Cantù e con un distacco di appena due lunghezze nel tabellone. Quanto di bello visto finora però non è stato sufficiente per innalzare a più alti piazzamenti l’Happy Casa. Brindisi infatti rimane solo 12^ alla viglia di questa giornata di campionato pur con 12 punti a bilancio. Serviranno quindi tutti i punti messi in palio oggi e da qui alla fine della stagione per raggiungere almeno l’obbiettivo play off scudetto.

© Riproduzione Riservata.