Video/ Virtus Bologna Pesaro (85-67): highlights della partita (Basekt, Serie A1, 18^ giornata)

Video Virtus Bologna Pesaro (risultato finale 85-67): highlights della partita di basket per la 18^ giornata della Serie A1. Quarta vittoria di fila per le V nere.

Video Virtus Bologna Pesaro

La Virtus Bologna vince 85-67 contro Pesaro nell’anticipo della diciottesima giornata della Serie A1. Più semplice del previsto il successo felsineo, intuibile fin dalle prime battute. Da sottolineare le eccellenti prove di Umeh e Aradori, autori rispettivamente di 23 e 21 punti. Tra le fila della Pallacanestro Pesaro bene invece Moore, 25 punti per lui.

SINTESI PRIMO QUARTO

I primi due punti del match li realizza Umeh. Virtus Bologna in vantaggio per prima. Pesaro prova a rispondere ma forza troppo la giocata da fuori area. Aradori e Slaughter portano il parziale sul 6-0. Questa prima serie consente ai padroni di casa di controllare il gioco. La reazione di Pesaro viene spezzata dalle risposte sicure ed efficaci di Aradori e Umeh. I marchigiani perdono la pazienza. Ancellotti e Moore sbagliano troppi palloni regalando il fianco all'avversario. I padroni di casa ripartono con efficacia. Baldi Rossi in area avversaria si muove bene andandosi a prendere con molta intelligenza diversi tiri liberi. Negli ultimi scampoli del primo quarto Bologna cambia qualche interprete riuscendo comunque a non subire. Risultato parziale 30-12.

SINTESI SECONDO QUARTO

Monaldi prova subito a svegliare i suoi compagni con un'ottima giocata, terminata a canestro. Risponde Slaughter. La Virtus Bologna riesce in questa prima fase del secondo quarto a interpretare in maniera corretta le intenzioni avversarie. Pesaro non riesce a superare la linea difensiva avversaria e spesso è costretta a forzare la giocata, facendo così il gioco degli emiliani, reattivi e pragmatici in fase di contropiede. Lafayette e Slaughter non tradiscono in zona offensiva. Il passivo per i marchigiani si fa pesante. Mika realizza il 42-16. Bologna si prende una pausa, Little ne approfitta per realizzare qualche punto ma nel finale di secondo quarto Bologna torna pesantemente all'assalto. Scelta non troppo comprensibile. Nulla di grave. Il primo tempo si chiude comunque nel segno della Virtus. Risultato parziale 51-32.

SINTESI TERZO QUARTO

Il primo minuto di gioco scorre senza che nessuna delle due formazioni riesca a realizzare punti. Mika, dopo diversi tentativi, riesce in qualche modo a sbloccare il risultato. Il passivo resta comunque proibitivo e le azioni pesaresi arrivano fino a un certo punto. Gli ospiti dopo una serie di tiri imprecisi franano anche in fase di possesso. Bologna si fa trovare pronta e colpisce in contropiede. Moore e Lafayette sempre protagonisti. Tra le fila di Pesaro spicca invece la prova di Bertone, uno dei pochi a non perdersi d'animo. La Virtus riesce a evitare il recupero avversario. A 10 minuti dal termine i felsinei conservano un vantaggio rassicurante. Risultato parziale 66-47.

SINTESI ULTIMO QUARTO

I primi due punti dell'ultimo quarto li realizza Moore. Non si fa attendere la risposta dei locali, affidata a Lafayette, molto preciso nel tiro nonostante la pressione. La Virtus Bologna riesce ad aumentare il proprio vantaggio giocando con scioltezza. S. Gentile e Slaughter trovano ottimi varchi attraverso i quali inserirsi in area. Pesaro ci mette più impegno e riesce a rendere meno amaro il passivo. Moore è un cecchino. Tuttavia la benzina finisce presto. I marchigiani archiviano ben presto la sfida decidendo saggiamente di tirare i remi in barca. Lafayette nel finale riporta a +18 il distacco. Risultato finale 85-67.

