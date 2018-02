Cantù Varese/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 18^ giornata)

Diretta Cantù Varese streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, storico derby lombardo nel posticipo (oggi 5 febbraio 2018)

05 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cantù-Varese - LaPresse

Cantù Varese sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Beniamino Manuel Attard e Guido Federico Di Francesco. Appuntamento per questo classico derby lombardo, partita valida per la diciottesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDesio, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Red October Cantù, contrapposta in questo turno alla Openjobmetis Varese: si gioca dunque oggi, lunedì 5 febbraio alle ore 20.45 il secondo e ultimo posticipo televisivo di questo turno del campionato. Nella classifica di Serie A Cantù ha raccolto finora 18 punti grazie a nove vittorie e otto sconfitte: ancora una volta ne approfittiamo per fare i complimenti ai brianzoli per una stagione nella quale stanno andando molto oltre quanto si potesse immaginare a causa della crisi societaria che attanaglia Cantù. Varese invece ha ottenuto finora sei vittorie e undici sconfitte per un totale di 12 punti: bilancio evidentemente meno positivo, ma che dovrebbe garantire la salvezza alla Openjobmetis - a patto di confermare i recenti segnali di netto miglioramento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (SERIE A)

Cantù Varese verrà trasmessa in diretta tv, come abbiamo già detto: l’appuntamento è quello ormai classico su Eurosport 2, riservato quindi a chi possieda un abbonamento alla televisione satellitare o al digitale terrestre, dal momento che i canali di Eurosport sono visibili sia su Sky sia su Mediaset Premium. Sempre pagando una quota per abbonarsi sarà inoltre possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attivando la piattaforma Eurosport Player su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche il sito www.legabasket.it che fornirà informazioni utili sulle due squadre in campo, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

IL CONTESTO

Cantù era forse per molti la principale indiziata per la retrocessione, a causa degli enormi problemi fuori dal campo: fin dall’inizio della stagione la Red October ha però dimostrato di avere valori sia tecnici sia morali che stanno consentendo ai ragazzi di coach Marco Sodini di scrivere fin qui una storia molto diversa. Con un cammino regolare, verso la fine del girone d’andata Cantù ha cominciato a pensare seriamente alle Final Eight di Coppa Italia: obiettivo raggiunto grazie a tre vittorie nelle ultime quattro giornate della prima metà del campionato, un traguardo che era difficile immaginare e che ha avuto dunque il sapore della grande impresa. Cantù ha poi iniziato molto bene anche il ritorno vincendo contro Sassari (102-96), anche se settimana scorsa ha perso il derby lombardo contro Cremona (109-100): nelle ultime due partite dunque per Cantù 202 punti segnati e 205 subiti, anche il divertimento non manca nelle partite della Red October, anche se certamente Sodini vorrebbe una difesa più solida.

Varese in questa stagione ha enormi problemi in trasferta, dove finora ha ottenuto una sola vittoria in otto partite disputate. Eppure il colpaccio è arrivato solo due settimane fa sul difficilissimo parquet dei campioni d’Italia in carica di Venezia (63-75), e subito dopo è arrivata un’altra vittoria nel sempre sentito derby contro l’Olimpia Milano a Masnago (76-72). Dunque la Openjobmetis è reduce da due vittorie consecutive, per di più contro due big come Venezia e Milano: dopo avere toccato il fondo al termine del girone d’andata, la squadra allenata da coach Attilio Caja si è regalata un inizio di ritorno da favola. Naturalmente è presto per fare festa, ma è difficile immaginare che una squadra capace di battere Umana Reyer ed EA7 Emporio Armani possa rischiare la retrocessione: Varese in questo momento ha il morale a mille, il derby contro Cantù potrebbe essere l’occasione per dare la definitiva ascolta a una stagione che appena due settimane fa rischiava di diventare drammatica.

