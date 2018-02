Ludwigsburg Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Ludwigsburg Capo d'Orlando: streaming video e tv, orario e risultato live della partita della MHP Arena. Già eliminata dalla Champions League, la Betaland vuole uscire dalla crisi

06 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ludwigsburg Capo d'Orlando, basket Champions League (Foto LaPresse)

Ludwigsburg Capo d’Orlando si gioca alle ore 20:30 di martedì 6 febbraio: presso la MHP Arena si conclude il girone B di basket Champions League 2017-2018. Purtroppo per la Betaland la strada per la qualificazione è chiusa da tempo: la squadra dI Gennaro Di Carlo è ultima in classifica e in quella posizione resterà anche se dovesse vincere questa sera, salutando un’Europa che è stata davvero amara. Per Ludwigsburg invece il discorso è ben diverso: i tedeschi occupano il primo posto in classifica insieme a Tenerife (11 vittorie e 2 sconfitte) e dunque, già qualificati alla prossima fase, hanno la possibilità di centrare la vittoria del girone che consentirebbe - almeno sulla carta - un sorteggio più abbordabile. A tale proposito va ricordato che la doppia sfida diretta sorride a Iberostar, che ha vinto entrambe le partite: dunque per centrare il primo posto Ludwigsburg dovrebbe non solo battere Capo d’Orlando, ma anche sperare in una sconfitta degli spagnoli che giocano sul campo del Neptunas Klaipeda, attualmente terzo in classifica e già qualificato in virtù della classifica avulsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Ludwigsburg Capo d’Orlando in diretta tv; la partita non è quella scelta dalla televisione di stato, e dunque nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile nel nostro Paese. Per avere tutte le informazioni utili sulle sorti della Betaland, e per qualche numero del match come le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play, potrete sicuramente rivolgervi al sito ufficiale della competizione che trovate all’indirizzo www.basketballcl.com.

IL CONTESTO DEL MATCH

Ludwigsburg è avversaria tostissima: nel girone B di Champions League i tedeschi hanno perso appena due partite e, come abbiamo visto, entrambe contro Iberostar. Tutte le altre avversarie sono state battute; l’attacco produce 81 punti per partita ma la squadra tedesca ha vinto le sue partite con la difesa, che con 70,2 punti incassati in media è seconda solo a quella della stessa Tenerife, che anche numericamente ha sostanzialmente dominato il girone. Dwayne Evans è il giocatore che segna di più (13,5) e cattura più rimbalzi (6,2) mentre il miglior assistman è Thomas Walkup con 4,2 per gara; stiamo parlando di una squadra che tira con il 51,4% da 2 punti e cattura una media di 37,5 carambole, avendo una valutazione globale di 91,9. Capo d’Orlando fa invece una fatica pazzesca in questo momento: cinque sconfitte consecutive in Champions League che, sommate a quelle di campionato, diventano addirittura 12.

L’ultimo successo è datato 17 dicembre, al fotofinish contro Brindisi; dobbiamo invece andare al 12 dicembre per trovare un 83-57 contro Gaziantep, a una settimana dalla sconfitta interna contro lo stesso MHP Riesen. Adesso, senza più l’impegno europeo, la squadra di Gennaro Di Carlo potrà concentrarsi unicamente sulla salvezza in Serie A1 e sarà interessante capire se avendo una partita in meno ogni settimana le energie torneranno. La sensazione è che la partenza di Justin Edwards abbia fatto peggio del previsto al roster; la squadra è sostanzialmente giovane e ogni tanto incappa in qualche errore di inesperienza, ci sono tutte le possibilità per restare nel massimo campionato e questa sera, innanzitutto, la Betaland proverà comunque a onorare l’impegno cercando di ritrovare una vittoria che farebbe tanto morale.

