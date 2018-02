Reggio Emilia Villeurbanne/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Reggio Emilia Villeurbanne: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Eurocup. La Grissin Bon cerca la qualificazione: vincendo sarebbe anche prima nel girone

06 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Villeurbanne, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Villeurbanne, al PalaBigi, è la partita decisiva per le sorti della Reggiana nella Eurocup 2017-2018: si gioca alle ore 20:30 di martedì 6 febbraio. Sesta e ultima giornata della Top 16: nel girone H è ancora tutto in bilico e la squadra emiliana potrebbe qualificarsi come prima del suo raggruppamento come anche venire eliminata. L’unica cosa certa è che Limoges è fuori dai giochi, ma ai francesi va chiesto di battere l’Unics Kazan: trattandosi di quattro squadre i calcoli sono semplici, ancor più se consideriamo che la Grissin Bon lega in ogni caso il suo destino allo stesso Limoges. Dovesse vincere, la Reggiana avrà vinto il girone: questo perchè ha battuto due volte Kazan, e dunque sarebbe certa di rimanere davanti alla squadra russa. In caso di sconfitta invece bisogna sperare: l’Unics dovrà perdere, ma giocando in casa contro il fanalino di coda le speranze non sono molte. Ad ogni modo la squadra di Massimiliano Menetti non saprà fino a domani sera quale sarà la sua sorte, ovviamente se dovesse perdere; vincendo, già questa sera festeggerà il primo posto nel girone, mentre Villeurbanne sarebbe già certo dell’eliminazione avendo già perso due volte contro i russi, rendendo ininfluente la partita della Basket Hall.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Reggio Emilia Villeurbanne in diretta tv; la partita non è quella scelta dalla televisione di stato, e dunque nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile nel nostro Paese. Per avere tutte le informazioni utili sulle sorti della Grissin Bon, e per qualche numero del match come le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play, potrete sicuramente rivolgervi al sito ufficiale della competizione che trovate all’indirizzo www.eurocubasketball.com.

IL CONTESTO DEL MATCH

Tutto o niente non è la definizione esatta per descrivere la partita della Reggiana, ma ci si avvicina di molto: la Grissin Bon rischia di aver scialacquato un’abbordabile qualificazione con una sconfitta francamente senza spiegazioni al Palais des Sports di Beaublanc. La settimana scorsa il ko è arrivato sotto i colpi di una squadra che, già eliminata, ha comunque giocato con orgoglio mandando cinque giocatori in doppia cifra (Dru Joyce ha segnato 17 punti con 6/ dal campo) e ha saputo rimontare una situazione di svantaggio nel primo tempo giocando un terzo periodo da 24-12, nel quale Reggio Emilia ha capito poco o nulla compromettendo la sua situazione. Questa volta la rimonta non c’è stata: inutili i 18 punti di Amedeo Della Valle perchè la squadra ha tirato 5/19 dall’arco e perso nettamente la sfida a rimbalzo (23-33), chiudendo la partita con un saldo in parità tra palle perse e recuperi ma non riuscendo a mettere in ritmo alcuni dei giocatori chiave. Manuchar Markoishvili per esempio, che si è anche fatto male e ha chiuso con 3 punti e 1/4 dal campo; ma anche Pedro Llompart, 5 punti e 2/5 smazzando 3 assist.

Nel fine settimana la vittoria in volata su Sassari ha ridato entusiasmo al gruppo, che adesso ci crede sapendo di poter contare sul sostegno dei tifosi al PalaBigi. Villeurbanne si gioca tanto in questa partita: nel fine settimana è caduto in casa contro il Pau Orthez, e non è riuscito a d accorciare le distanze su Bourg-en-Bresse. In classifica occupa la sesta posizione insieme a Nanterre (10 vittorie e 9 sconfitte) e rischia di non giocare i playoff perchè c’è grande ammucchiata in quella zona; in Eurocup arriva invece dalla sconfitta interna contro l’Unics Kazan, che ha impedito di chiudere in anticipo i conti con il passaggio ai playoff. Avvio rapidissimo (+8 nel primo periodo) ma rimonta subita e ko in overtime dopo che Charles Kahudi ha avuto il tiro della vittoria (in seguito a onor del vero l’ha avuto anche Quino Colom), non riuscendo a gestire un vantaggio di 3 punti con meno di due minuti sul cronometro. Così una qualificazione che sembrava scontata potrebbe ora tramutarsi in una cocente delusione.

