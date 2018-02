Venezia Estudiantes/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Champions League)

Diretta Venezia Estudiantes, streaming video e diretta tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. La Reyer spera nella qualificazione al prossimo turno di Champions League

06 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Estudiantes, basket Champions League (Foto LaPresse)

Venezia Estudiantes si gioca alle ore 18:30 di martedì 6 febbraio per l’ultima giornata del girone C di basket Champions League 2017-2018. Terminano le fatiche di una prima fase che è stata davvero dispendiosa, ma per la Reyer l’avventura europea continua: ora resta solo da capire se ancora in Champions League o con una retrocessione in Europe Cup. I calcoli sono complicatissimi: intanto diciamo che all’andata la Reyer ha perso di un punto in terra spagnola, dunque può facilmente girare la differenza canestri. In caso di vittoria non sarebbe sicura di qualificarsi: dovrebbe contare su qualche risultato favorevole avendo sfida diretta a favore solo con Strasburgo (ed eventualmente Estudiantes) e contro nei confronti di Aek Atene e Bayreuth, tutte squadre che possono arrivare a pari punti.

Riassumendo - citare tutte le combinazioni sarebbe un procedimento lungo, anche perchè ci sono due sfide dirette ancora da giocare - la Reyer sarebbe eliminata in caso di sconfitta, mentre vincendo dovrebbe almeno sperare nella sconfitta dell’Aek, con cui ha perso due partite e che dunque entrando nella classifica avulsa metterebbe in difficoltà la squadra campione d’Italia. A quel punto il risultato dello Strasburgo sarebbe indifferente o quasi: i francesi perdendo avrebbero una differenza canestri totalmente negativa con Reyer ed Estudiantes, vincendo con almeno 6 punti di scarto Venezia si prenderebbe il terzo posto in classifica superando anche gli spagnoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Venezia Estudiantes in diretta tv; la partita non è quella scelta dalla televisione di stato, e dunque nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile nel nostro Paese. Per avere tutte le informazioni utili sulle sorti della Reyer, e per qualche numero del match come le statistiche dei giocatori in campo e il tabellino play-by-play, potrete sicuramente rivolgervi al sito ufficiale della competizione che trovate all’indirizzo www.basketballcl.com. Per chi volesse, dalle ore 20:30 su Rai Sport e Rai Sport + sarà comunque mandata in onda la replica della partita del Taliercio.

IL CONTESTO DEL MATCH

Per la Reyer le sfide di Champions League non sono sempre state semplicissime: anzi, fuori casa la squadra di Walter De Raffaele ha sofferto parecchio e infatti ha vinto soltanto due volte, contro Rosa Radom e Olimpia Lubiana che sono le due squadre già eliminate. E’ lontana 91 giorni l’affermazione in terra slovena: da allora i campioni d’Italia hanno sempre perso in trasferta, e arrivano dal ko subito alla Oberfrankenhalle contro il Bayreuth, partita nella quale Hrvoje Peric ha avuto una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi ma ha sostanzialmente predicato nel deserto. In campionato invece le cose vanno bene: gli orogranata occupano la quarta piazza nella graduatoria con 12 vittorie e 6 sconfitte e in compagnia di altre tre squadre (Brescia, Milano e Avellino) continuano la sua marcia verso la vittoria della regular season.

Nel fine settimana la Reyer non è stata brillantissima ma ha comunque superato Brindisi al Taliercio, sfruttando i 21 punti e 8 rimbalzi di Peric e riuscendo a passar sopra la brutta giornata di MarQuez Haynes (4 punti con 2/6 dal campo) e il nuovo arrivato Austin Daye (0 punti e 0 rimbalzi anche se in soli 8 minuti sul parquet). Il Movistar Estudiantes invece ha vinto sul campo di Badalona in volata: in classifica nella Liga ACB è però ben lontano dalla vetta, anzi con 8 vittorie e 11 sconfitte deve guardarsi le spalle ed è lontana dalla qualificazione ai playoff; è però un altro segno di come il campionato spagnolo sia competitivo, perchè in Europa questa squadra continua a mostrare ottime cose e sostanzialmente ha ben poche possibilità di rimanere fuori dalla corsa al prossimo turno di Champions League.

