Bonn Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Bonn Avellino streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Champions League: la Sidigas in Germania si gioca la qualificazione

07 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bonn Avellino (LAPRESSE)

Bonn Avellino si gioca questa sera, mercoledì 7 febbraio 2018: palla a due in programma alle ore 18.30 presso la Telekom Dome della città tedesca che ospita le partite casalinghe della Telekom Baskets Bonn, oggi contrapposta alla Sidigas Avellino. La partita è valida per la quattordicesima giornata della Basketball Champions League, ultima sfida della fase a gironi della competizione europea. La classifica del Gruppo D indica una situazione ancora aperta per Avellino, che con sei vittorie e sette sconfitte nelle precedenti 13 partite condivide il quarto posto con i polacchi dello Stelmet Zielona Gora. Il problema è che lo scontro diretto favorisce i polacchi, di conseguenza bisognerà evitare un arrivo a pari punti, dal momento che solamente le prime quattro squadre classificate di ciascun girone proseguiranno il loro cammino in Champions League, mentre la quinta e la sesta passeranno nella decisamente meno affascinante Fiba Europe Cup, che d’altro canto è l’unico obiettivo possibile per Bonn in caso di vittoria. Per Avellino invece la situazione è chiara: se vince e Zielona Gora perde avanza in Champions League, altrimenti sarà Fiba Europe Cup.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra Bonn e Avellino non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare inoltre, in particolare per i non abbonati, gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione di Avellino è stata finora decisamente dai due volti: in Europa risultati non eccezionali e destino ancora in bilico a una giornata dalla fine del girone, con la Sidigas di coach Stefano Sacripanti che non dipende solo da sé stessa perché inevitabilmente dovrà anche guardare il risultato dei polacchi contro il CEZ Nymburk; decisamente meglio in Italia, dove Avellino ha chiuso al primo posto il girone d’andata del campionato e di conseguenza sarà la prima testa di serie nella Final Eight di Coppa Italia di settimana prossima. A volere essere pignoli, è poi arrivato un piccolo momento di difficoltà anche in Serie A, dal momento che il girone di ritorno è cominciato con due sconfitte, la prima di misura (89-86) sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia, la seconda di un solo punto e ai supplementari contro Brescia (95-96), prima squadra capace di vincere in campionato quest’anno ad Avellino, tuttavia domenica la Sidigas è andata a vincere in modo autorevole in casa di Torino (59-77) e ha recuperato il posto in vetta alla classifica, dove c’è un’ammucchiata a quattro con la stesso Brescia, Milano e Venezia. Adesso però c’è da pensare all’Europa: oggi la Sidigas è attesa da una sfida da dentro o fuori.

