Sassari Enisey/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Champions League)

Diretta Sassari Enisey streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Champions League: i sardi però sono già eliminati (oggi 7 febbraio)

07 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sassari-Enisey (LAPRESSE)

Sassari Enisey si gioca questa sera, mercoledì 7 febbraio 2018: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il PalaSerradimigni che naturalmente ospita le partite casalinghe del Banco di Sardegna Sassari, oggi contrapposta ai russi dell’Enisey Krasnoyarsk. La partita è valida per la quattordicesima giornata della Basketball Champions League, ultima sfida della fase a gironi della competizione europea. La classifica del Gruppo A ci dice però che il destino di Sassari è già chiaramente definito: per i sardi l’avventura proseguirà nella meno affascinante Fiba Europe Cup, dal momento che la Dinamo è matematicamente certa di chiudere il girone al quinto posto mentre solamente le prime quattro proseguiranno l’avventura in Champions League. Per l’Enisey invece la Fiba Europe Cup è un obiettivo: i russi infatti fanno parte con Hapoel Holon e Juventus Utena del terzetto di coda che segue Sassari in classifica. Una raggiungerà la Dinamo in Fiba Europe Cup, per le altre due la stagione europea finirà oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita della Champions League di basket tra Sassari ed Enisey sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza sarà trasmessa in diretta streaming video anche tramite Rai Play oltre che da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.championsleague.basketball/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione di Sassari finora può essere definita con una sola parola: deludente. In Europa la “retrocessione” in quella che di fatto è la quarta competizione continentale per importanza (considerando pure Eurolega ed Eurocup) non è di certo una consolazione e anzi la Fiba Europe Cup rischia di diventare un fastidio, dal momento che d’ora in poi la priorità sarà tutta per il campionato. Il Banco di Sardegna di coach Federico Pasquini ha infatti fallito al termine del girone d’andata la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, dove da anni Sassari era ormai presenza fissa; le prime tre giornate stanno confermando lo stesso andamento da metà classifica e se il campionato finisse oggi la Dinamo sarebbe nona e di conseguenza esclusa dai playoff. Nulla di drammatico perché il gruppo di cui Sassari fa parte è folto e ci sono tutte le possibilità per entrare fra le magnifiche otto, ma la sconfitta in volata di domenica a Reggio Emilia (65-63) ha fatto male, anche perché ha segnato il rientro definitivo della Grissin Bon fra le squadre che possono ambire ai playoff: sarà una pericolosa avversaria in più per Sassari.

