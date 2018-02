Trapani Napoli/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A2 Ovest)

Diretta Trapani Napoli, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaConad. Turno infrasettimanale in A2: la Lighthouse è in un momento pessimo

07 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trapani Napoli, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Trapani Napoli si gioca al PalaConad nella serata di mercoledì 7 febbraio: palla a due alle ore 21:00 per una partita che è inclusa nel turno infrasettimanale del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Girone Ovest, quinta giornata di ritorno: una sorta di derby del Sud che hanno obiettivi diversi, ma che allo stesso modo vogliono i due punti in palio. Trapani occupa la sesta posizione nella classifica, con 19 vittorie e 10 sconfitte; se la stagione regolare finisse oggi sarebbe qualificata ai playoff e giocherebbe la serie del primo turno contro Montegranaro - senza il vantaggio del fattore campo - ma ha una sola partita di margine e dunque sa che non può permettersi passi falsi, non in casa e non contro l’ultima in classifica. Napoli, record di 3 vittorie e 16 sconfitte, cerca di sparare le ultime cartucce per arrivare almeno a giocarsi i playout: al momento deve recuperare tre partite alla Virtus Roma, contro cui ha vinto all’andata e deve ancora giocare il ritorno (come con Treviglio, ma in Lombardia il Cuore Basket ha invece perso). Guardando la classifica Trapani sarebbe nettamente favorita, la realtà potrebbe essere ben diversa: i siciliani sono in crisi, mentre se non altro Napoli ha vinto l’ultima partita giocata e dunque, almeno dal punto di vista della fiducia, è il Cuore Basket ad arrivare meglio a questo appuntamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Trapani Napoli in diretta tv; la partita non è quella scelta dalla televisione di stato, e dunque nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile nel nostro Paese. Le informazioni utili su questa gara, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, arriveranno attraverso il sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

QUI TRAPANI

Cinque sconfitte consecutive: cosa sta succedendo alla Lighthouse? Dopo aver vinto a Latina a fine dicembre il campionato dei siciliani aveva assunto uno scenario fantastico, tanto da lasciar pensare che la squadra potesse quasi lottare per la prima posizione nel girone Ovest. Iniziato il 2018, è come se la sosta (in realtà durata due giorni in più del normale) abbia fatto malissimo a Trapani: la squadra ha giocato due volte al PalaConad perdendo contro Cagliari e Biella, ma soprattutto è caduta in trasferta contro squadre come Treviglio, Siena e Virtus Roma che sono molto indietro in classifica e che dunque sulla carta non avrebbero dovuto creare problemi. La Virtus arrivava da tre sconfitte consecutive, eppure ha saputo vincere: nel primo tempo Trapani ha concesso troppo all’attacco avversario, Roma ha chiuso con il 69% da 2 punti e la bellezza di 20 viaggi in lunetta, mentre la Lighthouse nonostante le alte percentuali (50% da 2 punti, 42% dall’arco) non è riuscita a giocare al meglio i possessi decisivi, nonostante i 21 punti di un Brandon Jefferson che ha chiuso con il 50% dal campo - ma anche 5 palle perse. Il problema per Trapani potrebbe ora diventare psicologico: dovesse perdere anche contro l’ultima in classifica le cose non si metterebbero affatto bene per Ugo Ducarello, che all’inizio dell’anno si era proposto come uno dei migliori allenatori nel campionato e ora soffre tantissimo.

QUI NAPOLI

Elston Turner può davvero condurre il Cuore Basket alla salvezza? Chissà: intanto l’ex giocatore di Siena (e di Pesaro, Brindisi e Cremona) ha segnato 20 punti di media nelle prime due partite e la sua squadra, dopo aver giocato comunque bene a Latina, ha rialzato la testa battendo in volata proprio la Mens Sana con due liberi dell’ex di giornata. Qualcuno potrebbe vederci un segno del destino; di sicuro allenatore, società e tifosi ci hanno visto innanzitutto una vittoria che ha spezzato una serie di sconfitte che aveva raggiunto le sei partite. Intendiamoci: per Napoli arrivare a salvarsi resta un’impresa disperata. I campani hanno a sfavore la doppia sfida diretta contro Eurobasket e dunque le partite di ritardo sono cinque, in più devono ancora affrontare la trasferta del Palazzetto dello Sport contro la Virtus (all’andata hanno vinto di 5 punti) e contro Treviglio dovranno recuperare 14 punti di margine. Essere in svantaggio rispetto a queste tre vorrebbe dire molto probabilmente dare l’addio ai sogni di gloria; stiamo pur sempre parlando di una squadra che ha perso 16 delle 19 partite giocate e che ha cambiato molto nel suo roster rispetto ad inizio stagione. Tuttavia, la speranza è sempre l’ultima a morire; contro Siena i numeri non sono stati esaltanti ma c’è comunque stato il 50% da 2 punti e nei momenti decisivi la squadra non ha tremato, dimostrando di poter vincere anche con la difesa. Inutile dire che oggi serviranno i due punti, necessariamente o quasi.

