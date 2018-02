Trento Lokomotiv Kuban/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Eurocup)

Diretta Trento Lokomotiv Kuban streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket Eurocup: la Dolomiti Energia però è già eliminata

07 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Lokomotiv Kuban (LaPresse)

Trento Lokomotiv Kuban si gioca questa sera, mercoledì 7 febbraio 2018: palla a due in programma alle ore 19.00 presso il PalaTrento che naturalmente ospita le partite casalinghe della Dolomiti Energia Trento, oggi contrapposta ai russi della Lokomotiv Kuban Krasnodar. La partita è valida per la sesta giornata della Top 16 della Eurocup di basket, ultima sfida della seconda fase a gironi della competizione europea. La classifica del Gruppo G indica però purtroppo che Trento è già eliminata, nonostante due vittorie ottenute però entrambe contro il fanalino di coda Cedevita Zagabria. In teoria la Dolomiti Energia potrebbe ancora agganciare in classifica i montenegrini del Buducnost, che però vantano lo scontro diretto favorevole. Ci sarà dunque in palio solamente l’orgoglio nella partita contro la Lokomotiv Kuban, che con cinque vittorie su altrettante partite è già certa non solo della qualificazione ma anche del primato nel girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita della Eurocup di basket tra Trento e Lokomotiv Kuban non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare inoltre, in particolare per i non abbonati, gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.eurocupbasketball.com, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Questa sera dunque Trento saluterà l’Eurocup, con un bilancio comunque che possiamo giudicare positivo: l’obiettivo fondamentale era quello di passare la prima fase a gironi, nella Top 16 si sapeva che il gioco sarebbe stato molto più difficile e la Dolomiti Energia ha comunque onorato la competizione con due vittorie anche in questa seconda fase. I problemi arrivano semmai dal campionato, dove Trento è finalista uscente: un simile exploit naturalmente sarà difficilissimo da ripetere, ma ci si attendeva la squadra di coach Maurizio Buscaglia quanto meno protagonista in posizioni di primo piano: invece Trento ha fallito la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia e anche dopo le prime tre giornate del girone di ritorno sarebbe esclusa dalla zona playoff. Tuttavia domenica è arrivata per Trento una importantissima vittoria sul parquet della capolista Brescia (70-78), che ha rilanciato le ambizioni della Dolomiti Energia e potrebbe anche significare la svolta, sulla falsariga della memorabile rimonta riuscita nella stagione passata e culminata con la finale scudetto.

© Riproduzione Riservata.