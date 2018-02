Video/ Ludwigsburg Capo d'Orlando (86-61): highlights della partita (Champions League basket)

Video Ludwigsburg Capo d'Orlando (risultato finale 86-61): highlights della partita di basket valida nella 14^ giornata della Champions League. Biancazzurri fanalino di coda.

07 febbraio 2018 Marco Guido

Video Ludwigsburg Capo d'Orlando (LaPresse)

Capo d'Orlando saluta la competizione europea subendo una pesante sconfitta contro il Ludwigsburg per 86-61, la squadra di Di Carlo chiude così desolatamente all'ultimo posto del Gruppo B di Basketball Champions League. L'incontro non è stato mai in discussione, troppa la differenza di qualità ma anche di stimoli nonostante la tenacia dimostrata dal tecnico dei siciliani che è stato l'ultimo ad arrendersi alla strapotere dei tedeschi trascinati da uno strepitoso ed immarcabile Cook.

Inizio molto contratto delle due formazioni che impiegano addirittura ben tre minuti per realizzare il primo canestro dell'incontro che è stato firmato dall'arco dei tre punti da Walkup. I siciliani però non si sono disuniti e grazie all'ottimo lavoro sotto il canestro di Delas, autore di quattro punti, si sono riportati avanti sul 7-8; tanti errori degli attaccanti di ambo le formazioni bloccano di fatto il punteggio per diversi minuti fino a quando sul 12-12 il coach di casa decide di interrompere le ostilità con un time-out tecnico che da la scossa ai tedeschi che grazie ad una tripla di Cook chiudono il primo parziale avanti sul 17-12. Il secondo quarto viene iniziato benissimo dal Ludwigsburg che grazie ai tre punti realizzati da Johnson riescono ad allungare sul 24-16; la conclusione dall'arco del numero 3 difatto blocca Capo d'Orlando che inizia a commettere una serie infinita di errori, permettendo così ai tedeschi di allungare fino al 33-21 grazie alla precisione dalla distanza di Cook che ha costretto il tecnico Di Carlo a chiamare un time-out. La sosta però non riesce a fermare il magic moment dei padroni di casa che allungano ancora grazie al proprio numero 23 che con l'ennesima bomba da tre ha portato lo score sul 40-21; i tanti errori dall'arco e la voglia di lottare degli ospiti consentono ai siciliani di andare negli spogliatoi con uno svantaggio di 16 lunghezze sul 46-30.

INTERVALLO

La partita è ormai decisa anche i giocatori di Capo d'Orlando sembrano ormai arresi e all'ennesima tripla realizzata da Walkup si ritrovano sotto di ben 20 lunghezze sul 54-34; l'allenaotre dei siciliani non ci sta, reagisce male per una chiamata soprattutto a causa del nervosismo provocato dalla disastrosa prova dei suoi ragazzi costringendo la terna arbitrale a fischiare un fallo tecnico che permette ai tedeschi di allungare ulteriormente fino al 64-40 firmato dallo scatenato Cook. Il periodo si è quindi chiuso sul 66-42, un punteggio quasi mortificante per gli ospiti che ormai non vedono solamente l'ora di sentire la sirena finale. L'ultimo periodo però viene iniziato col piglio giusto da Capo d'Orlando che grazie a Ihring e Alibegovic riescono a metter a segno un parziale di 3-11 che porta lo score sul 69-53, costringendo il tecnico di casa a chiamare un time-out. Dopo la sosta il coach decide di rimandare sul parquet i protagonisti di questa sera Walkup e Cook che hanno riportato avanti il Ludwigsburg che è riuscito a chiudere la partita sull'86-61, riuscendo anche a concedere diversi minuti ad alcune seconde linee che hanno beneficiato dall'ampio vantaggio.

