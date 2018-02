Video/ Reggio Emilia Villeurbanne (75-68): highlights della partita (Eurocup Top 16)

Video Reggio Emilia Vileurbanne (risultato finale 75-68): highlights della partita di basket valida nella 6^ giornata dell'Eurocup, Top 16. Reggiana capolista!.

07 febbraio 2018 Marco Guido

Video Reggio Emilia Villeurbanne (LaPresse)

La Grissin Bon Reggio Emilia conquista l'accesso ai quarti di finale di Eurocup sconfiggendo per 75-68 l'ASVEL Villeurbanne nella partita da dentro-fuori del PalaBigi che è stata equilibratissima fino all'ultimo periodo quando l'attenta difesa dei padroni di casa ed il talento del solito Della Valle ha permesso agli emiliani di raggiungere meritatamente la fase finale della prestigiosa competizione europea.

Iniziano subito forte i padroni di casa trascinati da uno scatenato Della Valle che con sei punti in avvio ha consentito un immediato allungo fino all'8-4 che i francesi hanno però annullato grazie soprattutto al gran lavoro sotto il canestro di Watkins che ha firmato il canestro del 10-10. La partita si blocca per diversi minuti sul punteggio di 14-15 quando tantissimi errori da ambo le parti hanno bloccato lo score dell'incontro fino a quando quattro punti consecutivi messi a segno da Wright permettono agli emiliani di chiudere il primo parziale sul 18-15. Il secondo quarto si apre subito con una clamorosa sciocchezza commessa da Reynolds che commettendo un fallo tecnico ha permesso agli ospiti di avviare una rimonta che gli ha portati fino al 20-19. La parte centrale dell'incontro è molto equilibrata e ricca di errori in attacco da ambo le parti fino a quando Della Valle risale in cattedra con un bel canestro ed un pregevole assist per Markoishvili che porta avanti i padroni casa sul 32-27; il time-out tecnico chiamato da TJ Parker rigenera l'ASVEL che grazie a due triple consecutive messe a segno da Harper e Robertson riesce a riportarsi avanti sul 32-33, punteggio sul quale i protagonisti prendono la via degli spogliatoi al suono della sirena dell'intervallo.

INTERVALLO

Il terzo periodo è iniziato benissimo dai padroni di casa trascinati da Reynolds ma soprattutto da Llompart che con cinque minuti ha permesso un immediato allungo fino al 42-35 che ha costretto coach Parker a chiamare un time-out tecnico; la sosta giova ai francesi che, grazie a quattro punti consecuutivi messi a segno da Watkins, riescono ad accorciare fino al 42-39 quando è Wright a salire in cattedra con quattro punti che consentono agli emiliani di portarsi ulteriormente avanti fino al 47-39. L'ASVEL non molla e grazie a due triple consecutive messe a segno da Harper e Kahudi di chiudere il terzo parziale sul 54-51, un punteggio che lascia aperta ogni opzione nell'ultimo e decisivo periodo. Il decisivo parziale inizia subito con una gran schiacciata di Nevels che da ulteriore carica al proprio pubblico che si esalta grazie a Wright che ha portato lo score sul 61-54; gli ospiti però non smettono di lottare e grazie all'ottimo lavoro sotto canestro di Watkins, la tripla di Slaughter ed una bella penetrazione di Robertson però riaprono l'incontro sul 65-63. Sul parquet rientra Della Valle che decide di prender per mano la sua squadra che con due canestri consecutivi della propria stella riesce riportarsi avanti fino al 70-63; ancora una volta però i transalpini riescono ancora una volta a reagire grazie a Robertson e all'ennesima tripla di Harper a riportarsi sul 70-68 quando mancano solamente 47 secondi alla sirena finale. Wright è freddo e realizzando due tiri liberi porta il punteggio sul 73-68 quando arriva il momento dell'azione decisiva: la squadra di Menetti riesce grazie ad una gran difesa a strappare il pallone dalla mani di Harper permettendo al liberissimo Llompart di segnare in contropiede il canestro del 75-68 che difatto ha chiuso definitivamente l'incontro.

