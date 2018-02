Fortitudo Bologna Trieste/ Streaming video e diretta itv, orario e risultato live (Serie A2)

Diretta Fortitudo Bologna Trieste: info streaming video e tv. Vero e proprio scontro al vertice quello che si accende al Pala Dozza: appena due le lunghezze tra di club in campo oggi.

Fortitudo Bologna-Trieste è la partita in programma oggi giovedì 8 febbraio 2018, valida qualche posticipo della 20^ giornata del Campionato di basket della Serie A2 girone Est: palla a due fissato in terra emiliana per le ore 20.30. Una vera e propria sfida al vertice quella che si accenderà oggi al Pala Dozza: alla viglia di questo appassionante turno infrasettimanale infatti le due compagini protagoniste questa sera occupano le prime due posizioni della graduatoria. La Consultinvest di coach Boniciolli è infatti alla seconda posizione con 28 punti, ma i trentini di Dalmasson sono capolisti ma con appena due lunghezze di vantaggio. Ecco perchè la partita di questa sera si annuncia a dir poco infuocata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna-Trieste; tuttavia, come per tutte le partite del campionato di Serie A2, l’appuntamento è con la diretta streaming video garantita dalla piattaforma Eurosport Player, per attivare la quale dovrete pagare una quota per l’abbonamento. Visione possibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sul sito www.legapallacanestro.com potrete invece consultare le informazioni utili sulla partita del San Filippo, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno in campo.

QUI FORTITUDO

E’ senza dubbio una Fortitudo in ottima forma quella che si presenta in campo oggi per questo turno infrasettimanale del campionato della Serie A2 di basket: la compagine emiliana infatti si è rilanciata alla grande in questa parte della stagione raggiungendo nel contempo la seconda piazza nella classifica. Importanti in questo senso gli ultimi due successi rimediati di Ferrara e Orzinuovi, che hanno permesso alla squadra di Boniciolli di dare subito un grande risposta e reazione al KO rimediato due turni fa con Jesi per 84-61 consumato in trasferta. Di certo, numeri alla mano, vediamo che l’umore in casa delle aquile è alto: difficilmente in casa la Fortitudo Bologna ha messo il piede in fallo, ma ovviamente nello scontro con la capolista tutto è possibile.

QUI TRIESTE

Forte della prima posizione nella graduatoria del girone Est va detto che le aquile di Dalmasson oggi possono dirsi tutto tranne che al sicuro. Lo stato di forma della compagine triestina in questi ultimi incontri non è stato impeccabile: due KO con (Forlì e Imola) negli ultimi cinque match disputati. Se alla vigilia va anche ricordato che domenica la squadra biancorossa ha rimediato un pesante successo per 85-76 su Bergamo, va pure detto che gli orobici sono solo penultimi nella classifica del girone e che in trasferta Trieste non registra dati incoraggianti. La sfida di questa sera al Pala Dozza quindi non va assolutamente presa sottogamba, pena vedere perso il primato nella graduatoria.

