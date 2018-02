Video/ Sassari Enisey (101-94): highlights della partita (basket Champions League)

Video Sassari Enisey (risultato finale 101-94): highlights della partita di basket valida per la Champions League. I sardi salutano la competizione continentale.

Video Sassari Enisey (LaPresse)

La Dinamo Banco di Sardegna saluta la Basketball Champions League imponendosi nell’ultima sfida della regular season sull’Enisey Krasnoyarsk. Nel Game 14 i biancoverdi vincono 101-94. Debutto positivissimo per l’ultimo arrivato Josh Bostic, protagonista di un incredibile primo quarto da 15 punti con il 100% al tiro: ha chiuso il match con 19 punti e 4 rimbalzi. Anche Darko Planinic ha fatto sentire i muscoli nel pitturato chiudendo con 19 punti, 6 rimbalzi e 9 falli subiti. Da domani la squadra si metterà a lavorare in vista del lunch match con la Virtus Bologna in programma domenica, 11 febbraio, alle 12. Presto ci sarà il sorteggio che definirà la sfidante della Fiba Europe Cup.

SINTESI PRIMO QUARTO

Il Banco di Sardegna parte forte. Spissu apre le danze, rincarano la dose Bamforth, Pierre e Jones. Si va sul 9-0. L'ottima partenza rende più facile il compito dei sardi, i quali rispondono colpo su colpo ai tentativi di rimonta ospiti. Tuttavia il Krasnoyarsk riesce a chiudere il reparto difensivo mettendo a segno qualche punto prezioso. Bamforth si inserisce benissimo in area e manda il risultato sul 18-12. A piccoli passi gli ospiti riescono a ridurre ulteriormente il vantaggio. Bostic nel corso dell'ultimo minuto del primo quarto riallarga il vantaggio di Sassari. Meiers ci mette una pezza arginando la nuova caduta del Krasnoyarsk. I primi 10 minuti di gioco si chiudono sul parziale di 31-26.

SINTESI SECONDO QUARTO

Lyons ridude subito le distanze trovando i 3 punti con un tiro corretto dalla distanza. Planinic risponde ma il pareggio dei russi è solo rinviato di qualche istante. Liutych firma il 33-33. La risposta dei padroni di casa è affidata a Polonara, aggressivo e risoluto in zona offensiva. La partita è piacevole. Sassari sembra poter ritornare a governare il match ma l'Enisey riesce ancora una volta a impostare una serie di punti terribili. Questa volta i siberiani passano in vantaggio: il 39-41 lo firma Gudumak. Dopo questo canestro il match si accende. Entrambe le squadre archiviano momentaneamente la fase difensiva concentrandosi sull'attacco. Ne esce un finale di primo tempo ricco di punti. La spunta per il momento Sassari: il risultato parziale dopo il primo tempo è 50-48.

SINTESI TERZO QUARTO

Girandola di sostituzioni a inizio secondo tempo. Per Sassari escono Planinic e Picarelli, entrano Polonara e Stipcevic, per gli ospiti Meiers torna in campo al posto di Kanygin. Polonara entra con il piglio giusto guadagnando e realizzando però solo un tiro libero su due. Pierre rincara la dose e Spissu allarga ancora il vantaggio. Si va sul 57-51. Sassari riesce a controllare bene la reazione avversaria. La gestione del match da parte di Sassari è oculata: in fase difensiva i movimenti sono coordinati e l'attenzione è massima. Planinic porta sul +10 il vantaggio del Banco di Sardegna. L'Enisey non riesce a rispondere. A 10 minuti dal termine il risultato parziale è 76-65.

SINTESI ULTIMO QUARTO

A inizio ultimo quarto Liutych entra al posto di Zakharov. Il neo-entrato segna subito ma la risposta di Sassari non si fa attendere. Hatcher con un tiro da 3 porta il risultato sul 79-67. I tentativi di recupero dei russi vengono neutralizzati passo dopo passo dal Banco di Sardegna, determinato a conquistare la vittoria. Hatcher si ripete. Tante sostituzioni ma l'andamento del match non cambia. Sassari tiene duro eludendo i tentativi di recupero avversari. Pierre porta il risultato sul 90-80. Planinic nel frattempo gestise benissimo il pallone raccogliendo pure due tiri liberi, entrambi realizzati. Il Banco di Sardegna raggiunge e supera quota 100 punti. Il risultato finale del match è 101-94.

© Riproduzione Riservata.