Stella Rossa Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Stella Rossa Olimpia Milano: streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca per la 22^ giornata di Eurolega. Playoff ancora possibili per i meneghini?

09 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Stella Rossa Olimpia Milano, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Stella Rossa Olimpia Milano, in programma alle ore 19:00 di venerdì 9 febbraio, vale per la ventiduesima giornata nel girone unico di basket Eurolega 2017-2018: una partita che per la EA7 potrebbe significare un ritorno completo e incredibile a guardare alla qualificazione ai playoff, per quanto difficile possa essere. Occasione da sfruttare quella della Aleksandr Nikolic Hall: a Belgrado infatti Milano, 7 vittorie e 14 sconfitte, affronta una squadra che ha appena una vittoria in più e che allo stesso modo va a caccia del prossimo turno, mancato lo scorso anno per questione di centimetri. Mancano nove giornate per chiudere il primo turno, bisogna cominciare a fare calcoli: l’Olimpia in questo momento ha quattro gare di ritardo dal Maccabi Tel Aviv, ma in realtà sono cinque avendo perso entrambe le sfide dirette. Dunque, significa che la squadra di Simone Pianigiani dovrà necessariamente vincere cinque volte in più degli israeliani. Per esempio, con cinque affermazioni il Maccabi dovrebbe sempre perdere, mentre se l’Olimpia dovesse fare percorso netto (9-0) la formazione di Tel Aviv non dovrà vincere più di 4 partite, a meno ovviamente che non venga superata qualche altra squadra. Considerando che altre avversarie si frappongono, la situazione rimane comunque molto difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Stella Rossa Olimpia Milano in diretta tv, ma come sempre la piattaforma Eurosport Player - bisogna attivare il servizio pagando una quota in abbonamento - mette a disposizione la partita in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; per tutte le informazioni utili sulla sfida della Aleksandr Nikolic Hall potete invece consultare il sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.euroleague.net, trovandovi il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, ma anche la situazione di classifica e qualche numero del torneo.

QUI STELLA ROSSA

L’anno scorso la squadra serba era stata la grande sorpresa dell’Eurolega: nel girone unico aveva incantato e con una serie impressionante di vittorie era arrivata ad un passo dalla qualificazione ai playoff, che era stata mancata per il ritto della cuffia. In questa stagione la Stella Rossa ha imparato che mantenere il livello può non essere così immediato: partita male (sette sconfitte nelle prime nove), la squadra ha risalito la corrente con un periodo nel quale ha vinto cinque gare su sette, ma dopo aver battuto in serie proprio Milano e lo Zalgiris Kaunas è tornata a soffrire, e nelle ultime cinque partite ha vinto soltanto contro l’Olympiacos. Per quanto prestigiosa, l’affermazione sui greci da sola non basta; anche la Stella Rossa ha sfida diretta negativa contro il Maccabi (per differenza canestri) e dunque sono quattro le partite che deve recuperare. Il problema è che le ultime quattro saranno contro Panathinaikos, Fenerbahçe, Real Madrid e Cska Mosca: anche ammettendo di vincere le due gare interne (contro i campioni in carica e i blancos) potrebbe non bastare per archiviare la pratica. Ecco perché diventa importante non solo vincere questa sera, ma anche provare a fare una serie fino alla gara contro il Valencia, per quanto sembri difficile immaginare oggi che possa arrivare un 5-0 è esattamente quello che Dusan Alimpijevic deve chiedere ai suoi giocatori.

QUI OLIMPIA MILANO

In campionato Milano arriva dalla vittoria contro Capo D’Orlando, ma soprattutto sembra aver cambiato passo in Eurolega: tre vittorie nelle ultime quattro partite, comprese le trasferte contro Baskonia e soprattutto Barcellona. La gara del Palau Blaugrana ha ancora una volta evidenziato come l’Olimpia abbia la capacità di fare grandi rimonte, cosa già avvenuta nel corso del torneo; bisogna ora provare a rimanere concentrati per 40 minuti all’interno della gara e fare definitivamente il salto di qualità. Fino a questo momento la squadra di Simone Pianigiani ha vinto tre trasferte europee: le due già citate e quella contro il Valencia, dunque il dato curioso è che questa AX Armani ha saputo prendersi vittorie esterne soltanto in Spagna. Ora, bisogna sfatare il tabù e ottenere i due punti in Serbia: da qui alla fine del girone le occasioni per sorpassare il Maccabi saranno davvero poche. Vero è anche che il calendario non è impossibile: le trasferte difficili sono quelle di Istanbul (contro il Fenerbahçe), Khimki e se vogliamo Kaunas, al Mediolanum Forum invece arriveranno Real Madrid e Panathinaikos ma le altre sfide potrebbero essere vinte. Fare il miracolo si può: rispetto allo scorso anno l’Olimpia è sicuramente messa meglio e ha l’obbligo di provarci, perché andare a giocare i playoff di Eurolega potrebbe cambiare tutta una stagione che, nonostante qualche sconfitta di troppo in Serie A1, sta comunque andando secondo i piani (dopo tutto Milano è ancora prima in classifica nel torneo nazionale, anche se al momento condivide il primato con altre tre squadre e due di queste l’hanno battuta in regular season).

