Olimpia Milano Anadolu Efes/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

01 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano Anadolu Efes, basket Eurolega (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Anadolu Efes Istanbul si gioca questa sera, giovedì 1 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 20.45 presso il Mediolanum Forum di Assago, naturalmente sede delle partite casalinghe dell’Armani Exchange, come si chiama in Coppa l’Olimpia. Siamo giunti alla ventiquattresima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket, che si avvicina sempre di più al momento dei verdetti decisivi, che a dire il vero per l’Olimpia Milano e per l’Anadolu Efes sono ormai da tempo acquisiti. Sarà per entrambe inevitabile l’eliminazione, anzi questa partita rischia di essere una sorta di spareggio per evitare l’ultimo posto che in questo momento tocca all’Efes con appena sei vittorie a fronte di 17 sconfitte. Appena un successo più avanti c’è Milano, il cui bilancio è di 7-16 come per il Barcellona: ecco perché vincere significherebbe allontanare lo spettro dell’ultimo posto già toccato l’anno scorso all’Olimpia, ma una sconfitta varrebbe il sorpasso dell’Efeso perché a parità di punti peserebbe lo scontro diretto favorevole ai turchi, già vittoriosi all’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita della Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Anadolu Efes Istanbul non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euroleague.net/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

La stagione dell’Olimpia Milano è stata finora francamente deludente. Per quanto riguarda l’Eurolega, si poteva anche mettere in conto che entrare fra le prime otto sarebbe stato molto difficile, ma si sperava quanto meno di lottare più a lungo rispetto a quanto la squadra di Simone Pianigiani sia stata effettivamente in grado di fare. Un girone d’andata con appena quattro vittorie ha invece chiarito subito che per Milano le prime otto posizioni restano un’utopia e si può puntare solamente ad evitare l’ultimo posto. Il peggio però è arrivato in Italia, dove l’Olimpia Milano è ben lontana dall’essere un avversario implacabile e imbattibile: passi per il campionato, dove il momento dei verdetti è ancora molto lontano, ma la scoppola subita dai cugini di Cantù nei quarti di finale di Coppa Italia è stata pesantissima e potrebbe far sentire ancora a lungo i propri effetti se la squadra non saprà reagire al più presto, anche e soprattutto dal punto di vista mentale.

