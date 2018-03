Trento Varese/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 21^ giornata)

Diretta Trento Varese streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Lega A per la 21^ giornata, sfida molto interessante in ottica playoff

10 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Varese (LaPresse)

Trento Varese sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Martino Galasso. Appuntamento per questa partita valida per la ventunesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaTrento, il palazzetto che naturalmente ospita le partite casalinghe della Dolomiti Energia Trentino, contrapposta in questo turno alla Openjobmetis Varese: si gioca dunque oggi, sabato 10 marzo alle ore 20.30, essendo questa partita l’anticipo del turno di campionato. Nella classifica di Serie A Trento ha 20 punti frutto di dieci vittorie e altrettante sconfitte, mentre troviamo Varese a quota 16 punti, frutto di otto vittorie e dodici sconfitte nelle precedenti venti giornate. Numeri non così diversi, ma che comunque pongono le due squadre in situazioni differenti: Trento fa parte del gruppo di squadre in lotta per i playoff, una bagarre che in questo momento coinvolge almeno sei formazioni; Varese potrebbe inserirsi, ma ha bisogno di fare qualcosa di più. Vincendo oggi potrebbe tornare in corsa, una sconfitta però potrebbe segnare la fine delle speranze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Trento Varese sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

Trento dopo la clamorosa finale scudetto raggiunta l’anno scorso sta vivendo una stagione fatta di molti alti e bassi. Anche solo limitandoci alle cinque giornate di ritorno, ecco prima due sconfitte consecutive, sia pure contro rivali ostici quali Virtus Bologna e Venezia, poi però ecco il bellissimo colpaccio a Brescia che dà la svolta e apre una serie positiva proseguita poi nelle ultime due giornate grazie alle affermazioni ai danni di Cantù e Reggio Emilia (68-82), quest’ultimo colpaccio molto importante in casa di una Grissin Bon in rimonta dopo un pessimo inizio di stagione, dunque pericolosa rivale di Trento in ottica playoff. Naturalmente nessuno chiede a Trento di ripetere l’exploit dell’anno scorso (se poi riuscisse, tanto di cappello), ma per chi è vice campione d’Italia sarebbe doveroso almeno raggiungere i playoff. Tenere a bada un’altra squadra in rimonta potrebbe naturalmente avere un notevole peso in quella che ormai sarà una lunga volata.

Varese dal canto suo avrà maledetto la pausa: la Openjobmetis nelle quattro giornate del girone di ritorno disputate prima della sosta per Coppa Italia e Nazionali aveva ottenuto altrettante vittorie, tra l’altro tutte di grande prestigio. Questa serie è infatti iniziata andando a vincere in casa dei campioni d’Italia di Venezia (63-75), poi ecco i successi nei due sentitissimi derby contro Milano (76-72 casalingo) e Cantù (85-89 a Desio), fino al perentorio 100-72 rifilato a Brescia, rivelazione del campionato. Se pensiamo che alla fine del girone d’andata Varese era una delle più serie indiziate per la retrocessione, il cambio di passo è stato enorme: i playoff erano diventati un obiettivo certamente fattibile per gli uomini di Attilio Caja, che però alla ripresa del campionato hanno incassato una sconfitta a Pistoia (74-65) che non dovrebbe riaccendere allarmi per quanto riguarda la salvezza - ora il margine di Varese sull’ultimo posto è ottimo - ma di sicuro rende più arduo l’inseguimento ai primi otto posti, tanto che la partita di oggi potrebbe già essere uno spartiacque.

© Riproduzione Riservata.