Avellino Brindisi/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Avellino Brindisi, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Pala Del Mauro. La Scandone cerca di rialzare la testa dopo due sconfitte

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Avellino Brindisi, basket Serie A1 21^ giornata (Foto LaPresse)

Avellino Brindisi si gioca alle ore 18:00 di domenica 11 marzo; è una delle partite valide per la ventunesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Due squadre che sono separate in classifica da ben otto vittorie: 14 quelle della Scandone, 6 invece quella della Happy Casa. Chiaramente dunque si pensa a obiettivi diversi, che rappresentano il primo posto in regular season - e chiaramente lo scudetto, ma in casa Sidigas si ragiona un passo per volta - e la volata per la salvezza. Qui Brindisi parte in vantaggio su Pesaro e tiene alle spalle anche Capo d’Orlando, e per quello che ha mostrato negli ultimi impegni sembra anche aver trovato un buon trend (al netto dei risultati) che potrebbe portare alla permanenza aritmetica con qualche giornata di anticipo. Siamo al Pala Del Mauro, e di conseguenza Avellino è ancora più favorita di quanto lo sarebbe stata comunque; resta però da vedere se la squadra di Pino Sacripanti riuscirà a superare un momento non esattamente brillante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Avellino Brindisi non è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato; come sempre però il campionato di basket Serie A1 è disponibile in mobilità grazie alla piattaforma Eurosport Player, sulla quale si possono seguire le gare in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio, e potendo così usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.legabasket.it, che è quello ufficiale del campionato, troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI AVELLINO

Sono due le sconfitte sul groppone di Avellino arrivando a questa partita: in Coppa Italia la Scandone era arrivata come testa di serie numero 1 ma incredibilmente si è fatta battere subito, fallendo il primo obiettivo stagionale. Tornata a giocare in campionato, la squadra irpina ha perso a Cantù: sfida decisa in volata, nella quale la Sidigas ha sprecato tre punti di vantaggio non riuscendo più nemmeno a tirare dopo i due liberi di Jason Rich, e perdendo la partita con i liberi di Randy Culpepper (4/4 nel finale). Una gestione che ha certificato quali siano i problemi attuali di Avellino, scivolata al terzo posto in classifica (insieme a Brescia) e ora neppure più sicura di giocare il primo turno dei playoff con il fattore campo; da queste parti i tifosi si sono abituati alle semifinali scudetto e dunque è quello il livello che la società vuole raggiungere, sperando comunque di fare il passo in più. Non sarà troppo semplice tirando con il 27,3% visto la scorsa domenica; senza Hamady Ndiaye però manca il giocatore capace di fare a sportellate nel pitturato e aprire il campo per tiri a percentuale più alta.

QUI BRINDISI

E’ vero che Brindisi ha perso le ultime tre partite giocate, però va anche considerato che le avversarie erano Venezia, Milano e Brescia; prima, la Happy Casa aveva tre gare su quattro riuscendo a staccarsi dall’ultimo posto in classifica. Dicevamo prima che, al netto dei risultati, la squadra di Frank Vitucci sembra aver trovato la formula: infatti sia al Taliercio che al Pala George è riuscita a rimanere ampiamente in partita. Anzi: nel posticipo dello scorso lunedì Brindisi ha dato prova di avere anche ottimi nervi e carattere, perchè più volte la Germani ha provato a scappare ma è sempre stata ripresa da una squadra nella quale hanno brillato, oltre al solito Nic Moore, anche un Tautvydas Lydeka che ha piazzato 12 punti e 8 rimbalzi. Nel quarto periodo Brindisi non è più riuscita a fare fronte alla difesa lombarda ed è caduta, ma Vitucci si può ritenere soddisfatto; al Pala Del Mauro ci sarà la quarta sfida di un ciclo davvero terribile ma poi arriverà la partita casalinga contro Pesaro. Vincere quella potrebbe significare portare a casa una larghissima fetta di salvezza; giocare con carattere ad Avellino potrebbe preparare al meglio per uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

© Riproduzione Riservata.