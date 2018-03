Latina Siena/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Latina Siena: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del Pala Bianchini. Sfida diretta tra due squadre che cercano di serrare le fila per andare ai playoff

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Latina Siena, basket Serie A2 girone Ovest (Foto LaPresse)

Latina Siena si gioca alle ore 18:00 di domenica 11 marzo: al Pala Bianchini va in scena la partita valida per la 24^ giornata nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018. Ci avviciniamo a grandi passi verso il finale di stagione: una classifica piuttosto corta fa in modo che la Soundreef, che ha un record di 10 vittorie e 13 sconfitte, sia ancora in corsa per un posto nei playoff e così anche Latina, che però ha avuto un trend negativo nelle ultime giornate e dunque non è riuscita a consolidare la sua posizione. A oggi sono ben quattro le squadre che si trovano a 20 punti: ci sono anche Eurobasket Roma e Cagliari, e le partite da recuperare per entrare nelle prime otto sono due con Agrigento che a oggi sarebbe fuori, e rappresenta un altro ostacolo da superare. Sarà insomma piuttosto difficile per le due squadre centrare l’obiettivo; quella delle due che oggi dovesse vincere avrebbe chiaramente maggiori possibilità, ma bisognerà anche valutare quello che succederà sugli altri campi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Latina Siena non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita del Pala Bianchini non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulle due squadre che scenderanno in campo nel girone Ovest potete consultare il sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e che fornirà dati come la classifica dei gruppi, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che sono impegnati nel pomeriggio.

QUI LATINA

Sono quattro le sconfitte consecutive per la Benacquista, che ha perso smalto e posizioni in classifica: arrivava dalle vittorie ottenute contro Napoli e Cagliari e aveva anche battuto Agrigento, ma poi si è come spenta e, caduta in casa contro Legnano, ha anche perso contro Biella di misura prima di perdere una sanguinosa partita casalinga nel derby contro Eurobasket Roma, al momento una delle rivali nella corsa ai playoff. Mercoledì Latina ha giocato sul campo di Scafati il recupero dell’ultima giornata: è partita bene riuscendo a costruire un vantaggio di 5 punti nel primo tempo, ma nel terzo periodo ha segnato appena 12 punti ed ha perso ancora un volata, nonostante i 45 punti e 10 punti combinati di Josh Hairston e Benjamin Raymond (quest’ultimo però con un pessimo 2/10 dall’arco e 7/17 dal campo). Nel girone di ritorno i pontini hanno vinto 3 partite a fronte di 5 sconfitte: non è un record negativo in termini assoluti, ma la flessione degli ultimi turni è evidente, la vittoria manca dal 3 febbraio - quasi un mese e mezzo - e a questo punto bisognerà tornare a vincere per sperare ancora nella qualificazione ai playoff.

QUI SIENA

La Soundreef non riesce a girare il suo trend, ma se non altro ha dimostrato di poter tornare a correre: il record nel girone di ritorno è di 4 vittorie e altrettante sconfitte, ma ci sono dei colpi non indifferenti che la Mens Sana è riuscita a piazzare. Innanzitutto la bella vittoria contro Trapani, appena dopo aver sbancato il PalaMoncada; poi il successo a sorpresa su Biella, una delle candidate alla promozione, e la settimana seguente un altro trionfo esterno sul campo di Cagliari, ancor più prezioso se pensiamo che si tratta di una squadra con la quale fare i conti per i playoff. Sono dunque due vittorie consecutive: per trovare l’ultima volta in cui è successo dobbiamo tornare addirittura al 7 e 10 dicembre, a dimostrazione di una squadra che in qualche modo sembra aver ritrovato le sensazioni perdute e che a questo punto può davvero correre per i playoff. A patto ovviamente che chiuda in maniera positiva il girone di ritorno: le prossime partite saranno in casa contro Treviglio e Reggio Calabria, prima della trasferta di Rieti. Tre gare che, se vinte, darebbero una bella spinta a Siena.

© Riproduzione Riservata.