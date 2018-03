Pesaro Capo d'Orlando/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pesaro Capo d'Orlando, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le ultime due squadre della classifica di Serie A1 si giocano due punti importantissimi

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pesaro Capo d'Orlando, basket Serie A1 21^ giornata (Foto LaPresse)

Pesaro Capo d’Orlando si gioca alle ore 19:00 di domenica 11 marzo: è valida per la ventunesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018, la sesta del girone di ritorno. All’Adriatic Arena questa sera ci si gioca tantissimo in chiave salvezza: Vuelle e Orlandina sono infatti le ultime due squadre della classifica, i padroni di casa ultimi con 4 vittorie e 16 sconfitte e gli ospiti appena più su, con 5-15 come record. Se la Betaland dovesse vincere, per Pesaro le cose si metterebbero davvero molto male: le partite di distanza infatti diventerebbero ben tre, perchè all’andata Capo d’Orlando aveva vinto in casa. Significherebbe che per salvarsi gli adriatici, dovessero vincere più della metà delle partite che restano (quindi 5) dovrebbero comunque sperare che Capo d’Orlando ne vinca appena due. Diverso è il caso di una vittoria della Vuelle: a quel punto sarebbe pari e patta, ma la differenza canestri al momento è ampia (+17) e dunque i siciliani sperano se non altro di rimanere davanti da questo punto di vista, anche se ovviamente arrivano all’Adriatic Arena con l’obiettivo della vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Capo d’Orlando non è una delle partite che per questa ventunesima giornata del torneo saranno trasmesse in diretta tv; come sempre inoltre il campionato di basket Serie A1 è disponibile in mobilità grazie alla piattaforma Eurosport Player, sulla quale si possono seguire le gare in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio, e potendo così usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.legabasket.it, che è quello ufficiale del campionato, troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI PESARO

Sono diventate cinque le sconfitte consecutive per Pesaro: una squadra che non vince più, e che è caduta anche contro squadre con le quali avrebbe potuto vincere. Il calendario in questo periodo non ha aiutato, ma il problema è che tutte le altre avversarie per la salvezza (esclusa proprio Capo d’Orlando) a un certo punto sono riuscite a fare un passo in più e hanno iniziato a ottenere punti contro avversarie superiori sulla carta. In questo modo si conquista la permanenza nel massimo campionato, e la Vuelle non sta riuscendo nell’intento; ora gli adriatici possono eventualmente sperare che la Betaland perda ancor più la bussola. La società ha provato a correre ai ripari firmando Rotnei Clarke (un ritorno) che a dirla tutta ha subito fatto il suo (13 punti, anche se tirando 2/8 dall’arco), ma ancora non basta e nella trasferta di Cremona, nonostante i 44 punti combinati di Pablo Bertone ed Eric Mika, è arrivata la brutta prova di Manuel Omogbo (3 punti e 4 rimbalzi) a causa dei problemi di falli e la squadra in totale ha perso la bellezza di 20 palloni, recuperandone appena 2. Sintomo di scarsa intensità, ed è quella la prima cosa che andrà ritrovata oggi.

QUI CAPO D’ORLANDO

Se la crisi di Pesaro è pronunciata, quella di Capo d’Orlando è grave: la Betaland non vince dal 17 dicembre quando aveva sorpreso Brindisi al PalaSikeliArchivi. Da allora sono arrivate nove sconfitte consecutive, alcune di queste pesanti nel punteggio: cinque con più di 20 punti di scarto tra cui una (a Milano) persa di 37, poi il -17 casalingo incassato dalla Virtus Bologna. Non si tratta di una squadra che lotta ma ha qualche limite nella gestione dei momenti caldi: si tratta di un gruppo che sembra aver perso la fiducia, anche se poi a Torino ha sfiorato la vittoria. Questa Capo d’Orlando sta anche variando tanto il suo roster: dall’inizio dell’anno ha ceduto tre giocatori chiave e adesso ne ha presi altri due, ma resta da valutare quale possa essere per esempio l’incidenza sotto canestro di un Justin Knox che lo scorso anno non aveva fatto benissimo in Serie A2 con la maglia della Fortitudo Bologna, e che da più parti viene indicato come poco adeguato per quello che la squadra ha bisogno. Ora comunque bisogna solo tornare a vincere: la squadra è sfiduciata e mentalmente i due punti potrebbero fare molto più di un giocatore capace di segnare 20 punti a serata. Staremo a vedere: certo questa trasferta di Pesaro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

