Ravenna Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Est)

Ravenna Fortitudo Bologna si gioca alle ore 18:00 di domenica 11 marzo, presso il Pala De André: partita che rientra nel programma della 24^ giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018. Nel girone Est queste due squadre vanno a caccia di un posto nei playoff: la Fortitudo combatte per il primo posto nel girone che le permetterebbe di avere il vantaggio del fattore campo per tutta la post season, particolare non indifferente se consideriamo che l’anno scorso l’eliminazione è arrivata soltanto in virtù di tre sconfitte esterne contro Trieste (in semifinale). La OraSì invece si trova in una posizione critica: al momento sarebbe qualificata con l’ottava piazza, ma dopo aver perso a Piacenza non può permettersi altri passi falsi perchè il trend delle ultime giornate è negativo, e rispetto al girone di andata i romagnoli hanno perso terreno. Soprattutto, questa partita del Pala De André arriva pochi giorni dopo quella di Coppa Italia, dove Ravenna si è presa una vittoria entusiasmante guadagnando la finale.

La OraSì di Antimo Martino deve ripartire da Jesi: lo scorso weekend la squadra romagnola ha trovato due giornate fantastiche in Coppa Italia, eliminando prima Casale Monferrato e poi la Fortitudo. Vale a dire le due squadre che si presentavano all’UBI Banca Sport Center con il miglior record del momento nei due gironi, e che di conseguenza erano le grandi favorite per la vittoria. Invece Ravenna ha saputo andare oltre le difficoltà del momento ed è volata in finale: l’ha persa nettamente perchè Tortona settimana scorsa era ingiocabile, ma ha comunque dato lustro e orgoglio a una città che adesso non si vuole accontentare e spera di andare a fare la voce grossa anche nei playoff. Tuttavia come detto il trend è brutto: nelle ultime cinque partite la OraSì ha vinto soltanto una volta (contro Forlì, di un punto), nel girone di ritorno ha tre vittorie e cinque sconfitte e non vince fuori casa da fine dicembre, quando ha battuto Bergamo. Numeri che preoccupano: il talento e le possibilità di proseguire il campionato ci sono, ma da qui al termine del campionato bisognerà ritrovare le sensazioni di Coppa Italia e non sarà affatto semplice, visto che il calendario prevede Bologna, Verona, Montegranaro e Treviso una dietro l’altra, prima di Mantova che al momento è la squadra che insegue più da vicino l’ottavo posto.

Il flop di Coppa Italia va letto in vari modi: da una parte si è sottolineato come il principale obiettivo della Fortitudo sia quello della promozione in Serie A1, e che da questo punto di vista Bologna non avesse nel fine settimana di Jesi la sua principale preda della stagione. Dall’altra però c’è sicuramente la preoccupazione per una partita secca persa nettamente. Forse valeva poco, forse non è stata affrontata nel migliore dei modi, di certo però la F deve prendere il ko contro Ravenna come una sorta di campanello d’allarme, perchè non per la prima volta in questa annata la squadra di Matteo Boniciolli ha mostrato preoccupanti cali di concentrazione. In campionato comunque le cose continuano ad andare bene: l’inizio soft è stato immediatamente cancellato e nel girone di ritorno la squadra ha iniziato a volare, raccogliendo una vittoria dopo l’altra e andando a prendere il primo posto di Trieste che sembrava irraggiungibile. Nei playoff le insidie si nasconderanno un po’ ovunque; vale la pena arrivarci nel migliore dei modi dal punto di vista psicologico e dei risultati, così da dare anche un segnale forte a tutte le avversarie che vedono chiaramente nella Fortitudo la principale minaccia per la promozione, anche per la tradizione e la storia che questa squadra può mettere in campo.

