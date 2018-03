Sassari Cremona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Sassari Cremona, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre sono appaiate al 50% di vittorie e vanno a caccia di un posto nei playoff

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sassari Cremona, basket Serie A1 21^ giornata (Foto LaPresse)

Sassari Cremona, al PalaSerradimigni, va in scena alle ore 12:00 di domenica 11 marzo: il tradizionale lunch match nel campionato di basket Serie A1 2017-2018 rientra nel programma della ventunesima giornata. Si tratta di una sfida interessante, tra due squadre che puntano i playoff: al momento entrambe hanno un record al 50% (10 vittorie e altrettante sconfitte) e solo due delle quattro squadre con questa posizione di classifica farebbero i playoff. La classifica avulsa al momento dice che la Vanoli è nelle prime otto e il Banco di Sardegna no, ma siamo ai dettagli e soprattutto solo ai due terzi di una regular season che può riservare ancora tante sorprese. Vero è anche che la Dinamo sta attraversando una fase non troppo brillante nella sua stagione, e dunque ha bisogno di ritrovare certezze per non ritrovarsi staccata quando si tireranno le somme.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassari Cremona non è una delle partite che per questa ventunesima giornata del torneo saranno trasmesse in diretta tv; come sempre inoltre il campionato di basket Serie A1 è disponibile in mobilità grazie alla piattaforma Eurosport Player, sulla quale si possono seguire le gare in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio, e potendo così usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.legabasket.it, che è quello ufficiale del campionato, troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI SASSARI

Reduce dall’impegno in Europe Cup, il Banco di Sardegna lotta per provare a ritrovare le sensazioni positive: fino a questo momento le partite che ha giocato al PalaSerradimigni sono state positive, , tanto che l’ultima sconfitta è datata 2 gennaio e da allora sono arrivate tre vittorie, ma il problema della classifica dei sardi deriva dalle gare esterne. In trasferta la Dinamo non vince dal 10 dicembre, quando per la prima volta ha fermato la corsa di Brescia: era la decima giornata e da allora è passata tanta acqua sotto i ponti. Federico Pasquini non è riuscito a qualificare la sua squadra alla Final Eight di Coppa Italia, ha mancato l’appuntamento con gli ottavi di Champions League e in campionato arriva dalla pesante sconfitta del Mediolanum Forum. Dove ha segnato 93 punti, però ne ha incassati la bellezza di 116: l’Olimpia Milano non segnava così tanto da quattro anni, e non è mai positivo quando si entra nel libro dei record dalla parte sbagliata. Il coach dovrà riflettere su alcune cifre: Sassari ha concesso il 72,2% da 2 e il 50% dal perimetro agli avversari, numeri troppo ampi per una squadra che deve entrare nei playoff. Oggi contro Cremona si proverà a proseguire la buona tradizione casalinga, una vittoria potrebbe cambiare radicalmente il futuro prossimo della Dinamo.

QUI CREMONA

Dopo l’ottima Coppa Italia giocata, Cremona si rilancia in un campionato nel quale dopo le sconfitte contro Pistoia e Venezia è tornata a sorridere, sfruttando il fattore Pala Radi e battendo Pesaro. Una vittoria importante, ottenuta contro l’ultima in classifica e ribaltando nei due quarti centrali un avvio che era stato fin troppo morbido; la squadra di Meo Sacchetti ha tutto per arrivare ai playoff ma gioca costantemente sul filo del rasoio. All’andata è riuscita a confermare la sua posizione tra le prime otto del campionato, ma era stata favorita anche dalla falsa partenza di Reggio Emilia e dalla crisi di Trento; adesso le cose potrebbero essere più complicate. Nel 92-79 inflitto alla Vuelle ci sono stati 43 punti complessivi di Darius Johnson-Odom e Henry Sims, mentre Giulio Gazzotti è stato ottimo con 7 punti e 3/4 dal campo catturando anche 12 rimbalzi. Sacchetti sta provando a mettere tutti in ritmo, sapendo che affidarsi ai soli americani potrebbe non pagare dividendi; tuttavia c’è la forte sensazione che questa squadra vada fino a dove gli ex di giornata (Johnson-Odom e i cugini Diener) saranno in grado di condurla, i tifosi sperano che sia la post season per la seconda volta negli ultimi tre anni.

© Riproduzione Riservata.