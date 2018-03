Torino Venezia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Torino Venezia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Due squadre che puntano in grande e recentemente hanno vinto trofei importanti

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Torino Venezia, basket Serie A1 21^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Venezia, alle ore 17:30 di domenica 11 marzo, è una partita davvero interessante nel panorama della ventunesima giornata di basket Serie A1 2017-2018. Sfida tra due società che hanno fatto la storia del nostro basket, e che ultimamente sono tornate grandi: l’Auxilium poco fa ha vinto la prima storica Coppa Italia dalla sua nascita, la Reyer difende ancora lo scudetto conquistato quasi un anno fa. Dunque due squadre che sono tornate vincenti, ma che adesso devono confermarsi perchè rimanere sulla breccia è sempre la cosa più difficile; la Fiat pare aver ripreso quota dopo un periodo nerissimo, e attenzione perchè se fiducia e coesione ci sono il talento del roster è assolutamente da prime della classe. La Reyer è rimasta al comando della classifica insieme a Milano; per la squadra di Walter De Raffaele però la Coppa Italia è stata un flop - come la Champions League - e soprattutto dopo aver vinto il campionato l’aspettativa dei tifosi e degli addetti ai lavori non può che essere altissima, complicando non di poco gli obiettivi che i lagunari possono raggiungere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle partite selezionate dalla Lega tra quelle che invece andranno in televisione; come sempre però il campionato di basket Serie A1 è disponibile in mobilità grazie alla piattaforma Eurosport Player, sulla quale si possono seguire le gare in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio, e potendo così usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.legabasket.it, che è quello ufficiale del campionato, troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI TORINO

Diciamolo subito: Torino è tornata. Due vittorie consecutive in campionato, ma soprattutto quella Coppa Italia che è stata vinta contro ogni pronostico, perchè si era appena dimesso anche Carlo Recalcati (dopo Luca Banchi), in panchina c’era il giovane e inesperto Paolo Galbiati ed era stata scialacquata la possibilità di andare ai quarti di Eurocup. Le previsioni erano nere: si parlava di una Fiat in crollo totale, di uno spogliatoio spaccato o comunque di una squadra in aperta contestazione con la dirigenza, ormai incapace di risollevarsi. E’ cambiato tutto nel giro di quattro giorni, quelli di Firenze: l’Auxilium li ha chiusi sollevando il trofeo e da lì ha tratto ispirazione per ripartire alla grande anche in Serie A1, con una vittoria soffertissima ma comunque arrivata contro Capo d’Orlando. La grande domanda è: Paolo Galbiati è davvero un grande allenatore, capace di far guardare i suoi giocatori nella stessa direzione e dando loro le motivazioni giuste per tornare a giocare come sanno, oppure Torino ha vissuto un intensissimo breve periodo frutto più del caso che di altro? Da valutare nei prossimi impegni, a cominciare da questo: se la Fiat dovesse battere anche Venezia inizierebbe davvero a pensare alla possibilità di vincere la regular season, ma soprattutto avrebbe dimostrato in maniera quasi incontrovertibile di essere tornata sui livelli degli inizi della stagione, quelli che le avevano anche consentito di battere il Bayern Monaco in Eurocup.

QUI VENEZIA

Quattro vittorie consecutive per riprendere la marcia: così la Reyer ha reagito alla sconfitta interna contro Varese, con la quale si era aperto il girone di ritorno. Come abbiamo già detto, valutare la stagione di Venezia è complicato: se non ci fosse stato lo scudetto dello scorso anno diremmo che sta viaggiando ad un’ottima velocità perchè contende a Milano la vittoria della regular season, ma il tricolore è lì da vedere, cucito sulle maglie, e allora non si può non partire dal fatto che, come già detto, tutti si aspettano che i lagunari siano in grado di tornare quantomeno in semifinale, prendendosi una delle primissime posizioni in regular season ed essendo competitivi a grandi livelli. Per il momento in campionato è così, ma la Coppa Italia è stata fallita con una clamorosa eliminazione al primo turno e in Champions League, al netto della sfortuna avuta in certe partite, la Reyer non è mai stata competitiva per prendersi le prime piazze del girone, è arrivata alla partita della verità sapendo di dover giocarsi un dentro o fuori su due campi e per questione di centimetri è rimasta fuori dalle prime quattro, dovendo accontentarsi della discesa in Europe Cup. Dopo la vittoria in volata su Bologna, grazie alla tripla di Austin Daye sulla sirena, Venezia riparte con grande fiducia ma sa che affronta una trasferta piuttosto difficile. Vincendola, aumenterebbe le sue possibilità di mettere le mani sulla regular season.

