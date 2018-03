Virtus Bologna Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live. Al PalaDozza bella sfida tra due società storiche a caccia del posizionamento nella griglia playoff

11 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano, basket Serie A1 21^ giornata (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Miilano, in programma al PalaDozza nella giornata di domenica 11 marzo (palla a due alle ore 17:30) è sicuramente il big match nella sesta giornata di ritorno del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Una delle due capolista della classifica, l’Olimpia che ha vinto 15 delle 20 partite, va a giocare su un campo storico, quello di una neopromossa che però è stata assoluta protagonista del basket italiano ed europeo negli anni Novanta e che con calma e programmazione sta provando a tornare a quei livelli. Al momento è sesta in classifica (11 vittorie); ha archiviato un obiettivo stagionale giocando la Final Eight di Coppa Italia, ma adesso vuole provare a conquistare almeno il quarto posto che le consentirebbe di disputare almeno il primo turno dei playoff con il vantaggio del fattore campo. Milano invece vuole vincere la regular season: soprattutto quest’anno potrebbe essere importante perchè c’è grande equilibrio, quindi la possibilità di giocare al Mediolanum Forum tutte le eventuali “belle” nella post season stuzzica non poco la squadra di Simone Pianigiani, chiamata anche a dare una risposta e un segnale di superiorità rispetto alle altre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Bologna Milano è un appuntamento in diretta tv: gli appassionati potranno infatti seguirla su Eurosport 2, accessibile dalla televisione satellitare o dal digitale terrestre a pagamento; come sempre inoltre il campionato di basket Serie A1 è disponibile in mobilità grazie alla piattaforma Eurosport Player, sulla quale si possono seguire le gare in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio, e potendo così usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.legabasket.it, che è quello ufficiale del campionato, troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI VIRTUS BOLOGNA

La sconfitta del Taliercio è stata bruciante: una partita nella quale la Virtus è stata sempre in contatto, a basso punteggio e conclusa con la tripla sulla sirena di Austin Daye dopo che Bologna ha scialacquato 4 punti di vantaggio non riuscendo più a segnare, e sbagliando una schiacciata (con Marcus Slaughter) che avrebbe chiuso i giochi. Sarebbero stati punti importantissimi per la squadra, che avrebbe agganciato Torino al quinto posto e messo ancora più pressione a Brescia e Avellino in chiave terza posizione. La partita di Venezia ha rappresentato la seconda sconfitta consecutiva, ma allo stesso tempo ha anche detto che la Virtus può sognare in grande: il progetto è ambizioso, i giocatori girano e rispetto all’inizio della stagione le rotazioni di Alessandro Ramagli si sono sensibilmente allungate, particolare non secondario adesso che la fatica si fa maggiormente sentire. Per la partita di oggi dovrebbe tornare anche Alessandro Gentile: il numero 0 ha lavorato alacremente per essere in campo contro la sua ex squadra, non è ancora dato sapere in che percentuale saranno le sue condizioni ma per Bologna, che dopo la Coppa Italia ha ritrovato anche Pietro Aradori, sarà già importante averlo in campo per qualche minuto di qualità e leadership.

QUI OLIMPIA MILANO

Il primo punto all’ordine del giorno sarà quello di provare a riprendere fisicamente dopo la trasferta di Eurolega sul campo del Khimki; il doppio impegno per la EA7 sta per arrivare alla conclusione, sicuramente non una bella notizia per gli avversari anche se la stessa Milano dovrà provare a impostare la stagione in un modo diverso, con meno partite ma anche una tensione nervosa che potrebbe abbassarsi. La caccia al primo posto in regular season non è scontata, e non ci si possono concedere errori: dopo aver perso il derby a Varese l’Olimpia è ripartita rifilando 37 punti a Capo d’Orlando, poi ha battuto Brindisi in trasferta e contro la Dinamo Sassari ha segnato 116 punti, la miglior prestazione offensiva da quattro anni a questa parte nella quale è arrivato anche il record stagionale per percentuali da 2 e 3 punti e canestri assistiti. La squadra insomma sta girando: che l’Olimpia arriverà ai playoff e sarà favorita per lo scudetto non è certo una novità, ma visto come sono andate alcune delle stagioni passate è bene non abbassare la guardia e non dare alcuna partita per scontata. A cominciare da questa difficile trasferta contro Bologna: Milano ha avuto più di un problema contro le big del campionato in questo campionato.

