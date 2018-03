Kormend Venezia/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (basket Europe Cup, gara-2)

Diretta Kormend Venezia: info streaming video e tv, orario e risultato live. Formalità per la Reyer in Ungheria, dopo il +32 dell'andata il passaggio del turno in Europe Cup è scontato

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Kormend Venezia, basket Europe Cup gara-2 (Foto LaPresse)

Kormend Venezia si gioca alle ore 19:10 di mercoledì 14 marzo, presso la Kormend Arena; è il ritorno degli ottavi di finale di basket Europe Cup 2017-2018, ed è sostanzialmente una formalità per la Reyer. I campioni d’Italia hanno vinto gara-1 per 83-51 e dunque hanno un piede e mezzo - se non di più - nei quarti. Il regolamento infatti prevede appena due partite per superare il turno; ci si basa sulla differenza canestri, con la possibilità dunque che una partita possa anche terminare in parità e che si vada ai tempi supplementari se i punti segnati e subiti siano gli stessi. Non dovrebbe comunque essere il caso di questa sfida: appare davvero difficile pensare che gli ungheresi del Kormend possano vincere di 32 punti (o anche più), dunque per la Reyer sarà sostanzialmente una passeggiata di salute e, pur rispettando l’avversario, una sorta di allenamento in vista delle prossime sfide, soprattutto quelle del campionato di Serie A1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Kormend Venezia non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video; le informazioni utili sulle due formazioni e sul contesto arriveranno dal sito ufficiale della federazione europea di pallacanestro. Bisogna andare su www.fiba.basketball e selezionare poi l’apposita sezione dedicata alla manifestazione. Troverete il tabellino play-by-play della gara della Reyer e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Archiviata la qualificazione con la partita di andata, Venezia sa di non dover sottovalutare il Kormend e pagargli il giusto tributo ma con la mente è già rivolta ai prossimi impegni: in campionato per esempio c’è la complicata sfida interna contro Cantù, da vincere per continuare a sperare di prendersi il primo posto al termine della regular season. Fino a questo momento i ragazzi di Walter De Raffaele hanno avuto ben poche battute d’arresto in stagione: dopo la sconfitta interna contro Varese hanno vinto cinque partite consecutive e si sono confermati in vetta insieme a Milano. Domenica hanno vinto al PalaRuffini contro la lanciata Torino: un successo decretato da un primo tempo chiuso sul +17, la rimonta della Fiat si è fermata a metà e i lagunari hanno potuto festeggiare mandando ben sei uomini in doppia cifra con Michael Jenkins determinante dall’alto di 15 punti e 5 rimbalzi.

E’ stata una prestazione importante come percentuali da 2 punti (64,7%) ma anche dall’arco Venezia ha saputo tenere botta; l’obiettivo a lungo termine è quello di prendersi il fattore campo per tutte le serie dei playoff, cosa che aumenterebbe esponenzialmente le possibilità di un bis scudetto. Purtroppo la Coppa Italia si è giocata in un periodo di magra, e così è arrivata l’eliminazione istantanea; peccato, ma la stagione della Reyer rimane di alto profilo e onestamente ci sono tutti i presupposti per arrivare in fondo. Per quanto riguarda il Kormend, si tratta di una squadra che in campionato sta facendo bene: curiosamente il record è lo stesso della Reyer (16 vittorie e 5 sconfitte) ma qui sono davanti Szolnoki Olaj e Szombathely, dunque è terzo posto anche se il miglior marcatore della squadra, Andre Hollins, segna solo 13,6 punti a partita ed è a malapena nei primi 30 della classifica cannonieri (comandata dai 19,8 di Tomiszlav Ivosev).

