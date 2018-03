Le Portel Sassari/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (basket Europe Cup, gara-2)

Diretta Le Portel Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita per gara-2 degli ottavi di finale di basket Europe Cup. Dinamo vicina alla qualificazione

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Le Portel Sassari, basket Europe Cup gara-2 (Foto LaPresse)

Le Portel Sassari, alle ore 20:00 di mercoledì 14 marzo, è valida per il ritorno degli ottavi di finale di basket Europe Cup 2017-2018: la quarta competizione per importanza nel panorama della pallacanestro FIBA vede impegnate tre squadre italiane, e il Banco di Sardegna è molto vicina a prendersi la qualificazione al prossimo turno. La squadra di Federico Pasquini ha vinto la partita di andata in maniera abbastanza convincente: un vantaggio di 17 punti da gestire al meglio nella trasferta in terra francese. La formula del torneo infatti prevede andata e ritorno con la differenza canestri a stabilire la squadra che si qualificherà: significa che Sassari questa sera potrà anche concedersi il lusso di perdere di 16 punti e comunque superare l’ostacolo. Dovesse finire con un +17 in favore dell’Essm, la partita andrebbe ai tempi supplementari ma, pur con tutti gli scongiuri del caso, la Dinamo dovrebbe essere in grado di portare a casa il risultato e proseguire la sua avventura europea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le Portel Sassari non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video; le informazioni utili sulle due formazioni e sul contesto arriveranno dal sito ufficiale della federazione europea di pallacanestro. Bisogna andare su www.fiba.basketball e selezionare poi l’apposita sezione dedicata alla manifestazione. Troverete il tabellino play-by-play della gara della Dinamo e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Per Sassari questa Europe Cup è sostanzialmente un contentino: era partita in Champions League, ma non è riuscita a entrare nelle prime quattro del suo girone e così si è dovuta accontentare di scendere in questa quarta coppa europea. Chiaramente il livello del roster e l’esperienza dei giocatori impongono al Banco di Sardegna di provare ad arrivare fino in fondo: non sarebbe affatto secondario riuscire a mettere in bacheca un trofeo - sia pure minore - e tornare così a vincere dopo lo straordinario 2015 che aveva portato in dote scudetto e Coppa Italia. A proposito di questo, la Dinamo ha impiegato un po’ di tempo per ritrovare il grande livello di un tempo e, forse, non ci è arrivata nemmeno adesso; non ha giocato le ultime Final Eight e al momento occupa la sesta posizione in Serie A1, però con poche certezze di partecipare ai playoff (nel senso che la lotta è serrata e ci sono tante squadre coinvolte).

Nel fine settimana se non altro la squadra di Pasquini ha immediatamente cancellato la sconfitta del Forum contro Milano: ha segnato 102 punti contro Cremona - squadra in forma - e si è così presa l’undicesima vittoria in campionato, a fronte di 10 sconfitte. Le Portel arriva invece da una vittoria esterna piuttosto convincente, ottenuta sul campo di Cholet: Tweety Carter ha portato in dote 22 punti con 6/11 dal campo e 19 di valutazione. In classifica l’Essm è però decimo con 10 vittorie e 12 sconfitte; al momento non farebbe i playoff, pur essendoci lontano soltanto una partita. Difficile che riesca a girare il -17 del PalaSerradimigni ma attenzione: in casa viaggia molto bene, avendo 8 vittorie sulle 11 partite interne giocate nella Jeep Elite francese.

