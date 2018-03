Reggio Emilia Zenit/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (basket Eurocup, gara-3)

Diretta Reggio Emilia Zenit: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaBigi gara-3 dei quarti di finale di Eurocup è decisiva, chi vince vola in semifinale nel torneo

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggio Emilia Zenit, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Reggio Emilia Zenit si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 14 marzo: gara-3 dei quarti di finale di basket Eurocup 2017-2018 è quella che deciderà la squadra che si qualificherà per la semifinale contro il Lokomotiv Kuban, che si è già preso il 2-0 nei confronti di Gran Canaria. E’ dentro o fuori: fino a questo momento c’è stata una vittoria per parte con il fattore campo che è stato rispettato, al PalaBigi anche per questo motivo la Grissin Bon parte favorita ma deve fare attenzione, perchè in una partita secca può succedere di tutto e gli schemi possono sempre saltare. Ad ogni modo la Reggiana è davvero vicina a un’altra impresa europea: dopo aver trionfato in EuroChallenge quattro anni fa, adesso Max Menetti ha la possibilità di aggiungere un altro trofeo al suo palmarès.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggio Emilia Zenit non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre l’appuntamento con il basket per questa stagione è in diretta streaming video: il portale Eurosport Player offre infatti la visione delle partite di Eurocup (e non solo) attraverso un servizio di abbonamento, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con due diverse modalità di sottoscrizione e la possibilità di cinque giorni di prova gratuita. Ovviamente sul sito www.eurocupbasketball.com troverete come di consueto le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Come abbiamo già detto, fino a questo momento a dominare sono state le squadre di casa: è davvero curioso il fatto che entrambe le partite si siano concluse con 14 punti di margine, dunque se fossimo stati in un altro contesto saremmo andati ai supplementari al termine di gara-2. Le due partite non sono state poi troppo diverse per la Grissin Bon: nella prima infatti Reggio ha segnato 75 punti con il 58,3% da 2 punti, un pessimo 18,8% dall’arco e 10/11 ai liberi, catturando 38 rimbalzi. Nella seconda i punti segnati sono stati 77, frutto del 55,8% e del 21,4% dal perimetro, di un 20/28 ai liberi e con 31 rimbalzi. Le palle perse (11 e 14) sono rimaste sostanzialmente tante; tra le due gare se vogliamo è cambiata l’intensità, nel senso che in Russia la Grissin Bon ha tirato più del doppio dei tiri liberi ma la cosa non è servita.

La trasformazione sostanziale l’ha avuta lo Zenit: nel giro di due giorni la squadra di San Pietroburgo è riuscita a trovare maggiore continuità offensiva, allo Yubileyny Sports Palace ha tirato con il 62,2% dall’area e conquistato la bellezza di 31 tiri liberi, realizzando 30 punti in più rispetto a gara-1. La grande speranza di Reggio Emilia è allora questa: che tornando a giocare in trasferta lo Zenit si sciolga come accaduto settimana scorsa. Ricordiamo inoltre che gli emiliani non sono scesi in campo per la partita di campionato: avrebbero dovuto farlo qui al PalaBigi contro Brescia, ma per permetterle di preparare al meglio questo playoff di Eurocup la Lega ha deciso di posticipare la sfida al prossimo 7 aprile, lasciando dunque la Reggiana ancora a due partite di distanza dalla zona playoff che rimane un obiettivo minimo da conquistare.

© Riproduzione Riservata.