Tsmoki Minsk Avellino/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (basket Europe Cup, gara-2)

Diretta Tsmoki Minsk Avellino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Le due squadre hanno pareggiato all'andata: chi vince avanza ai quarti di Europe Cup

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Tsmoki Minsk Avellino, basket Europe Cup gara-2 (Foto LaPresse)

Tsmoki Minsk Avellino va in scena alle ore 17:00 (italiane) di mercoledì 14 marzo: è gara-2 degli ottavi di finale di basket Europe Cup 2017-2018 e, a differenza delle altre due sfide che coinvolgono le squadre italiane, questa è apertissima. L’andata infatti è terminata pari: 70-70. Questo è possibile perchè una gara-3 non ci sarà, e si qualificherà invece chi nelle due partite avrà ottenuto la migliore differenza canestri; la formula può far storcere il naso ma tant’è, adesso chi vincerà la partita di ritorno si prenderà il pass per i quarti di finale. Ovviamente anche il ritorno potrà terminare con un pareggio, ancor più ovviamente si andrebbe ai tempi supplementari per determinare la squadra qualificata e che procederà nel suo cammino europeo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tsmoki Minsk Avellino non sarà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non sarà possibile nemmeno assistere a una diretta streaming video; le informazioni utili sulle due formazioni e sul contesto arriveranno dal sito ufficiale della federazione europea di pallacanestro. Bisogna andare su www.fiba.basketball e selezionare poi l’apposita sezione dedicata alla manifestazione. Troverete il tabellino play-by-play della gara della Dinamo e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La Scandone non è certamente in un grande periodo della sua stagione, però è riuscita a vincere domenica: ha battuto Brindisi grazie a un ottimo primo tempo (52-29 il parziale) e resistendo ai tentativi di rimonta della Happy Casa. Tuttavia Pino Sacripanti sa di essersi giocato molto con una flessione importante: soprattutto la possibilità di vincere ancora la Coppa Italia, e magari anche i primi due posti in regular season pur se la stagione è lunga e mancano ancora nove partite prima di chiudere. In Europa, la delusione c’è stata: la Sidigas partiva certamente con l’idea di vincere la Champions League o quantomeno di provarci, e invece non è mai riuscita a confermare il suo livello di talento. Accontentatasi della retrocessione in Europe Cup, ha penato al Pala Del Mauro e ne è uscita con un pareggio arrivato per di più in rimonta, che tiene tutto aperto in questa gara di ritorno.

Non sarà affatto semplice vincere sul campo di Minsk: come il GM Alberani aveva detto pochi giorni fa, in questa stagione Avellino ha spesso e volentieri manifestato qualche difficoltà quando la partita era determinante e tesa, non riuscendo a giocare in scioltezza. Per di più lo Tsmoki ha perso soltanto due partite interna in questa Europe Cup: l’ultima risale a fine dicembre (contro i Bakken Bears), da allora due vittorie con uno scarto medio di 32 punti. La squadra di Minsk partecipa alla VTB United (oltre al campionato della Bielorussia): nel fine settimana ha vinto sul campo del Parma grazie a 33 punti di Christofer Czerapowicz, in classifica si trova in nona posizione con 5 vittorie e 11 sconfitte e dunque non è tra le migliori squadre del torneo, ma rimane comunque una squadra piuttosto temibile da affrontare. Dovrà stare attenta Avellino, la cui ultima vittoria esterna in Europa è datata 10 gennaio sul campo di Oostende.

