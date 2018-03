Cagliari Napoli/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Cagliari Napoli, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la venticinquesima giornata nel girone Ovest di basket A2. Cuore Basket ormai condannato

17 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Napoli, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Cagliari Napoli, in programma sabato 17 marzo alle ore 20:30, vale per la venticinquesima giornata nel girone Ovest del campionato di basket Serie A2 2017-1018. Per la Cuore Basket, che ha una partita in meno, ormai la retrocessione è molto vicina: vanno recuperate quattro partite alla Virtus Roma, che sono cinque visto che la doppia sfida diretta è a favore dei capitolini. La Pasta Cellino invece lotta per un posto nei playoff: un calo nel girone di ritorno l’ha allontanata dall’obiettivo, ma le distanze non sono ampie e dunque nelle ultime sei partite della stagione ci sarà la possibilità di fare il passo decisivo e andare a giocarsi la post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Napoli non sarà trasmessa in diretta tv; il campionato di basket Serie A2 non sarà disponibile nemmeno in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili su questa partita e sul torneo potete comunque consultare il sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e sul quale troverete tabellino play-by-play della sfida, statistiche dei giocatori in campo e dettagli sulla classifica e sul calendario che attende le formazioni da qui al termine della stagione.

IL CONTESTO

Non sono rimaste grosse possibilità per la Cuore Basket: la classifica non mente, così come non si può dimenticare che dal colpo contro Siena, datato 4 febbraio, la squadra partenopea ha perso cinque partite consecutive non riuscendo a confermare il momento emotivo. Difficile pensare alla salvezza con appena tre vittorie in campionato; se al momento non c’è ancora la matematica è solo perchè anche la Virtus Roma sta giocando una stagione disastrosa. Anche così, dovesse perdere oggi Napoli si troverebbe a dover recuperare cinque partite in sei gare: impresa monumentale anche considerando che bisognerà ancora giocare contro Scafati e Biella in casa oltre che andare ad Agrigento. Dunque oggi o domani non arriverà la retrocessione aritmetica - proprio perchè bisogna recuperare ancora una partita - ma ormai è solo questione di giorni e tutto quello che resta da fare è provare a chiudere il campionato in maniera onorevole.

Cagliari deve recuperare una partita per entrare nelle prime otto, ma ha davanti anche Latina e Rieti: compito non semplice per una Pasta Cellino che, Napoli a parte, ha la peggior differenza canestri di tutto il campionato e una difesa che per distacco è ultima nel girone Ovest. Numeri con i quali non si può pensare di fare strada; in più gli isolani, che pure sono reduci dalla vittoria di Roma contro la Virtus, hanno sprecato tante occasioni in un girone di ritorno nel quale hanno vinto appena 3 partite su 9. Pesanti a livello morale e di classifica i ko contro Siena (in casa) e Treviglio, perchè vincendo quelle partite la Pasta Cellino avrebbe potuto fare il definitivo salto di qualità. Adesso invece la sfida diretta contro Latina è a sfavore (due sconfitte), contro Rieti bisognerà rimontare da -14 e anche Agrigento è davanti per il doppio confronto: insomma, i playoff stanno seriamente sfuggendo di mano a meno che il finale di regular season non sia sul livello di un girone di andata che era stato chiuso con un record di 8-7.

© Riproduzione Riservata.