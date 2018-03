Olimpia Milano Trento/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (basket Lega A 22^ giornata)

17 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano-Trento (LAPRESSE)

Olimpia Milano Trento sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Martolini e Andrea Bongiorni. Appuntamento per questa partita valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDesio, che eccezionalmente ospita questa partita casalinga della EA7 Emporio Armani Milano contrapposta alla Dolomiti Energia Trentino: si gioca dunque oggi, sabato 17 marzo alle ore 18.00, il primo dei due anticipi di questo turno del campionato. Nella classifica di Serie A Milano ha 32 punti frutto di sedici vittorie e cinque sconfitte, mentre troviamo Trento a quota 22 punti, frutto di undici vittorie e dieci sconfitte nelle precedenti ventuno giornate. Gli obiettivi dunque sono molto chiari: l’Olimpia Milano punta a conquistare il primo posto (che attualmente condivide con Venezia) al termine della stagione regolare, Trento invece è una delle tante squadre in lotta per un posto in zona playoff. Le distanze sono brevi, può bastare poco per passare dal quinto al decimo posto - o viceversa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Olimpia Milano Trento sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; di conseguenza, la partita di basket sarà visibile in diretta streaming video anche tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com e da quest’anno vera casa del basket italiano ed europeo. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo di 49,99. Aggiornamenti saranno comunque disponibili per tutti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

IL CONTESTO

La stagione dell’Olimpia Milano continua ad essere un dilemma di non facile lettura. In Eurolega è ormai da tempo fuori dai giochi, ma comunque sta facendo meglio della passata stagione chiusa all’ultimo posto e non era facile pensare di poter lottare davvero per le prime otto posizioni. Anche in campionato non sono mancati gli alti e bassi, la EA7 sicuramente non sta “ammazzando” la Serie A ma è comunque in perfetta tabella di marcia per chiudere al primo posto la stagione regolare. Vinta la Supercoppa Italiana, in Coppa Italia è invece arrivata la batosta più amara, la pesante sconfitta contro Cantù nei quarti di finale. A questo punto, sarà lo scudetto a decidere il bilancio dell’intera annata: se Milano conquisterà il tricolore, sarà un giudizio positivo; altrimenti, sarà un fallimento perché di certo non basterebbe la Supercoppa a salvare l’anno. Il primo obiettivo è il primato in stagione regolare, che può sempre essere molto utile ai playoff.

Trento arriva invece dalla storica finale scudetto conquistata nella passata stagione. Ripetersi sarebbe un’impresa straordinaria, l’obiettivo è quanto meno arrivare a giocarsi i playoff anche in questa stagione. Gli uomini di Maurizio Buscaglia stanno vivendo una stagione di alti e bassi, ma questo è senza dubbio il momento migliore per Trento, che è infatti reduce da ben quattro vittorie consecutive a cavallo della sosta: una striscia cominciata espugnando il parquet di Brescia (70-78), poi ecco la vittoria casalinga contro Cantù (87-76), un nuovo importante colpaccio a Reggio Emilia (68-82) ed infine la vittoria al PalaTrento contro Varese (82-74). Le ambizioni playoff, che a inizio febbraio sembravano decisamente basse, adesso sono in nettissimo rialzo: contro l’Olimpia sarà naturalmente una sfida molto difficile, ma se dovesse arrivare una nuova vittoria la Dolomiti Energia potrebbe fare un fondamentale passo in avanti.

