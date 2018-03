Pistoia Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Pistoia Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario della partita. Al PalaCarrara i toscani cercano punti utili per blindare la salvezza, la Reggiana gioca per i playoff

17 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pistoia Reggio Emilia, basket Serie A1 22^ giornata (Foto LaPresse)

Pistoia Reggio Emilia sarà diretta dalla terna arbitrale Biggi-Vicino-Boninsegna; alle ore 20:45 di sabato 17 marzo questa partita vale come anticipo nella ventiduesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. La Grissin Bon ha una partita in meno, che non ha giocato la scorsa settimana per gli impegni di Eurocup (dove ha centrato una grande semifinale rimontando lo Zenit San Pietroburgo in gara-3) ed è in piena corsa per arrivare ai playoff, anche se per il momento ha due vittorie in meno del folto gruppo di squadre che si trovano a cavallo tra qualificazione ed eliminazione. Per la The Flexx l’obiettivo resta sempre quello della salvezza: ci sono due gare di vantaggio rispetto a Pesaro e Capo d’Orlando e una su Brindisi, per adesso quindi i toscani sono confortati dal fatto di avere ben tre squadre alle loro spalle, cosa che aumenta esponenzialmente la possibilità di rimanere in A1 anche il prossimo anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoia Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv, ma come sempre sarà possibile assistere alla sfida di Serie A1 grazie alla piattaforma Eurosport Player: da quest’anno il grande basket è disponibile in diretta streaming video, il servizio si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere alle immagini sarà necessario pagare una quota per abbonarsi (ci sono due diverse opzioni), aderendo ci saranno cinque giorni di prova gratuita.

IL CONTESTO

Pistoia arriva dalla brutta sconfitta di Cantù, ma il dato è negativo soltanto guardando il punteggio che si è decisamente ampliato nell’ultimo quarto; vero che la The Flexx ha sempre inseguito, vero è anche che a più riprese è riuscita a centrare parziali che le hanno impedito di affondare del tutto. La prestazione insomma è stata confortante; in più il dato con il quale la squadra arriva a questa partita parla di tre vittorie consecutive in casa. Al PalaCarrara sono cadute Capo d’Orlando, Cremona e Varese; le vittorie sui siciliani e sui lombardi sono particolarmente preziose perchè hanno permesso alla squadra di Vincenzo Esposito di prendersi il vantaggio nella doppia sfida diretta, un altro elemento che avvicina i toscani alla salvezza. Tuttavia, per aumentare le possibilità di farcela e per soffrire meno, dovrebbe anche essere migliorato il rendimento esterno: l’ultima vittoria esterna è datata 1 ottobre, risale alla prima giornata di campionato (contro Capo d’Orlando) ed è dunque l’unica in tutto il torneo.

Reggio Emilia come detto non ha giocato l’ultima settimana; in campionato arriva quindi dalla sconfitta interna contro Trento, che ha spezzato una serie di quattro vittorie che l’avevano mantenuta imbattuta per tutto il girone di ritorno (se non altro per le prime partite giocate). La squadra di Massimiliano Menetti sta sicuramente facendo peggio di quanto ci si aspettasse, ma ha anche pagato dazio alla sfortuna; sta vivendo forse il primo vero calo di un ciclo assolutamente positivo (anche se i titoli non sono arrivati, almeno in ambito nazionale) ma che rappresenta un trend che era già iniziato un anno fa. Ad ogni modo ci sono due vittorie esterne consecutive, contro Pesaro e la Betaland: anche oggi la Grissin Bon gioca contro una squadra che lotta per salvarsi e dunque potrebbe fare tris fuori casa, avvicinando i playoff. Chiaramente, Menetti spera che qualcuna delle avversarie dirette rallenti la marcia e in questo senso gli scontri diretti saranno fondamentali.

© Riproduzione Riservata.