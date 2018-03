Brescia Virtus Bologna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brescia Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaGeorge si gioca una bella sfida tra due squadre che puntano con decisione ai playoff

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Virtus Bologna, basket Serie A1 22^ giornata (Foto LaPresse)

Brescia Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Dario Morelli e Mauro Belfiore; si gioca alle ore 17:30 di domenica 18 marzo e vale per la ventiduesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Al PalaGeorge di Montichiari continua la corsa della Leonessa verso il primo posto in classifica, o se non altro verso una delle prime posizioni che garantirebbero un approccio più morbido ai playoff; la Virtus dal canto suo ha bisogno di conferme per non perdere contatto con le prime otto piazze, a oggi la post season la giocherebbe ma sta perdendo un po’ di smalto e dunque tornare a vincere sarà importante, soprattutto se fatto su un campo decisamente difficile come quello della Germani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Virtus Bologna è una delle partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale accessibile a tutti gli abbonati al digitale terrestre e al satellite. In più, tramite il pagamento di una quota per sottoscrivere un abbonamento, la piattaforma Eurosport Player fornirà le immagini della partita in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it è quello ufficiale della Lega e vi permetterà di usufruire di informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

La partita del PalaGeorge è una sorta di rivincita dopo il quarto di finale della Coppa Italia: allora Brescia aveva ottenuto la qualificazione ma la Virtus si era presentata senza Pietro Aradori e aveva perso anche Alessandro Gentile. A ranghi completi adesso si gioca per il campionato, e la Germani ha ritrovato il sorriso che si era spento dopo le sconfitte contro Trento (in casa) e Varese. La prima posizione in classifica non si è allontanata perchè anche le concorrenti dirette stanno perdendo qualche colpo; comunque finirà, la Leonessa sta disputando una stagione incredibile e la finale della Coppa Italia le ha dato ancor più splendore. Serve ora il passo in più per chiudere tra le prime quattro e avere il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff; da questo punto di vista allora sarà importante la partita contro una Virtus che è reduce da ben tre sconfitte consecutive.

Sul calo della Segafredo ha certamente inciso il calendario: affrontare in serie Sassari, Venezia e Milano non è certo uno scherzo e adesso arriva la quarta partita difficile del periodo, prima di tornare a respirare con la sfida interna contro Brindisi. Se però le V nere vogliono tornare a grandi livelli devono necessariamente ingaggiare battaglia contro le migliori e provare a batterle: ai playoff saranno tutte partite di questo tipo e ci sarà anche meno tempo per rifiatare. In generale possiamo dire che la sensazione del roster corto sia ancora presente quando si parla di Bologna; il quintetto è assolutamente da prime posizioni ma le seconde linee, per quanto siano state in grado di fare il loro, mancano ancora di quel quid che consentirebbe alla Virtus di spiccare davvero il volo. Ad ogni modo oggi a Brescia sarà un bel test per verificare le ambizioni della squadra.

