Brindisi Pesaro/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Brindisi Pesaro, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaPentassuglia. Delicatissimo e importante incrocio per la salvezza in Serie A1

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brindisi Pesaro, basket Serie A1 22^ giornata (Foto LaPresse)

Brindisi Pesaro, al PalaPentassuglia, viene diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Michele Rossi e Luca Weidmann; siamo nella ventiduesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018 e si gioca alle ore 18:00 di domenica 18 marzo. Sfida delicatissima: potenzialmente, le due squadre si giocano oggi una larga fetta di salvezza. Al momento la Vuelle è ultima in classifica insieme a Capo d’Orlando (5 vittorie e 16 sconfitte), mentre la Happy Casa ha una vittoria in più; Pesaro però ha il vantaggio di aver vinto la partita di andata, dunque se dovesse vincere non solo effettuerebbe l’aggancio in termini di punti ma addirittura sorpasserebbe in maniera virtuale. Per Brindisi allora c’è una grande opportunità: quella di mettere tre partite tra sè e l’avversaria diretta, e mancandone poi otto sarebbe davvero una bella assicurazione sulla salvezza considerando che la Betaland è in caduta libera e potrebbe essere staccata a sua volta. E’ probabile che assisteremo a una partita tesa e contratta: la posta in palio è davvero alta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brindisi Pesaro non è una delle partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento allora, tramite il pagamento di una quota per sottoscrivere un abbonamento, è solo sula piattaforma Eurosport Player che fornirà le immagini della partita in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it è quello ufficiale della Lega e vi permetterà di usufruire di informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Con 17 rimbalzi e 29 di valutazione, Eric Mika ha dominato nella fondamentale vittoria di Pesaro contro Capo d’Orlando: la Vuelle non ha girato la differenza canestri e dunque ufficialmente è ancora ultima in classifica, ma intanto ha agganciato la rivale ed è tornata a festeggiare una vittoria che mancava addirittura da sei turni (14 gennaio contro Sassari). E’ ancora troppo poco per pensare di essere salvi, ma intanto la situazione è molto migliore rispetto anche solo alla scorsa settimana; per fare il vero e proprio salto di qualità e archiviare un’altra salvezza, cui ormai Pesaro è abbonata con tanto di sofferenza fino all’ultimo e rimonta sulla malcapitata di turno, bisognerà aumentare il proprio rendimento esterno visto che in tutto il campionato c’è stata una sola vittoria esterna, quella della seconda giornata sul campo di una Reggio Emilia che aveva approcciato malissimo la stagione. La Happy Casa arriva dalla netta sconfitta di Avellino, ma soprattutto ha perso le ultime quattro partite: dopo aver messo in fila Torino e Pistoia, e dopo aver vinto quattro partite su cinque a gennaio, Brindisi è entrata in una parte di calendario terribile nella quale ha affrontato in successione Venezia, Milano, Brescia e Avellino, vale a dire le prime quattro squadre della classifica.

Chiaramente nessuno parte battuto e altre squadre hanno dimostrato di saper battere anche le big, ma che i pugliesi potessero pagare dazio era comprensibile; a preoccupare Frank Vitucci non sono tanto i ko presi in senso assoluto quanto il fatto che i suoi giocatori abbiano fatto match pari soltanto al Taliercio (dove infatti hanno rischiato di vincere), mentre nelle altre tre gare hanno subito uno scarto medio di 14,7 punti (e il divario è costantemente aumentato). Avendo perso terreno in precedenza, la Happy Casa non aveva nemmeno un tesoretto virtuale da gestire; a questo punto al PalaPentassuglia l’unico risultato possibile è la vittoria, e può essere un bel problema dal punto di vista psicologico anche se si gioca in casa e soprattutto, guardando il roster a disposizione di coach Vitucci, Brindisi ha tutto per rimanere davanti ad almeno una tra Pesaro e Capo d’Orlando e prendersi così la salvezza.

