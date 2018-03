Capo d'Orlando Sassari/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Capo d'Orlando Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Betaland è in crisi totale con dieci sconfitte consecutive, Dinamo a caccia dei playoff

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Capo d'Orlando Sassari, basket Serie A1 22^ giornata (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Sassari, partita che sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Gabriele Bettini e Fabrizio Paglialunga, si gioca al PalaSikeliArchivi nella giornata di domenica 18 marzo, con palla a due alle ore 18:15. Siamo nella settima di ritorno del campionato di basket Serie A1 2017-2018, e per la Betaland è arrivato il momento di risalire la corrente: una squadra in crisi profonda che non vince da una vita e non è ultima in classifica solo perchè la doppia sfida diretta contro Pesaro è a favore grazie alla differenza canestri. Il trend però rimane pessimo, e di questo passo la retrocessione non potrà che essere scontata; sarà dura oggi ma bisogna cercare senza se e senza ma la vittoria contro una Dinamo che continua a oscillare tra la qualificazione ai playoff e l’esclusione, facendo parte di quel gruppetto di squadre (erano quattro entrando nel turno) che hanno 11 vittorie e 10 sconfitte. Al momento tre di loro sono dentro, l’altra dovrebbe accomodarsi sul divano a guardare la post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Capo d’Orlando Sassari non è una delle partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento allora, tramite il pagamento di una quota per sottoscrivere un abbonamento, è solo sula piattaforma Eurosport Player che fornirà le immagini della partita in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it è quello ufficiale della Lega e vi permetterà di usufruire di informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

IL CONTESTO

Capo d’Orlando non vince più ed è letterale: l’ultimo successo è ancora quello al fotofinish contro Brindisi, datato 17 dicembre. Più di tre mesi di astinenza e dieci sconfitte consecutive: una squadra in caduta libera, che se non altro - volendo guardare il bicchiere mezzo pieno - nelle ultime due giornate ha saputo combattere e ha sfiorato le vittorie esterne contro Torino e Pesaro. Alla fine però i punti raccolti sono stati zero, ed è questo quello che purtroppo conta in casa Betaland; nel corso della stagione il roster di Capo d’Orlando ha subito parecchie modifiche, tanti giocatori se ne sono andati e altri sono arrivati ma il trend non è cambiato. Nemmeno l’eliminazione dalla Champions League ha spostato gli equilibri, e anzi se aggiungiamo i dati della competizione europea scopriamo che l’Orlandina ha vinto appena 7 delle 35 partite giocate in questa stagione.

La Dinamo in settimana ha clamorosamente mancato l’accesso ai quarti di Europe Cup: vero che si trattava di un obiettivo minore, ma la sconfitta di 19 punti contro Le Portel può avere lasciato delle scorie a livello psicologico. Un peccato, perchè in campionato il Banco di Sardegna sta comunque rispettando il pronostico: ha un record superiore al 50% e continua a correre per un posto nei playoff. Reduce dalla vittoria brillante contro Cremona, il Banco di Sardegna ha vinto le ultime quattro partite che ha giocato al PalaSerradimigni ma, per contro, fuori casa non festeggia un successo addirittura dal 10 dicembre, sul parquet di Brescia, e ha perso dunque le ultime cinque. Per avere una reale chance di arrivare alla post season, Sassari deve necessariamente migliorare il suo rendimento esterno: riuscirà a sbloccarsi nuovamente in questa partita?

© Riproduzione Riservata.