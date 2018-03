Cremona Torino/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Cremona Torino: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita. Al PalaRadi le due squadre si affrontano ad un mese di distanza dalla semifinale di Coppa Italia

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cremona Torino, basket Serie A1 22^ giornata (Foto LaPresse)

Cremona Torino, che viene diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Emanuele Aronne e Gianluca Calbucci, si gioca per la ventiduesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2017-2018: è il posticipo del turno, al PalaRadi le due formazioni scendono in campo alle ore 20:45 di domenica 18 marzo. Entrambe reduci da una sconfitta, vanno a caccia dei playoff: dopo un periodo nerissimo la Fiat, vincitrice della Coppa Italia, è riuscita a riprendere la sua marcia e attualmente occupa la quinta posizione in classifica, dovendo però difendersi dal folto gruppo che arriva alle sue spalle e minaccia di estrometterla dalle prime otto. Appena più sotto, con due vittorie in meno rispetto ai piemontesi, ecco la Vanoli: record appena sotto il 50% (10-11) e decimo posto nella graduatoria, ma con tutte le possibilità intatte di centrare la post season per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Dunque, una partita da non perdere perchè i due punti saranno importanti per entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Torino verrà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati che potranno rivolgersi a Rai Sport (o Rai Sport +) con la possibilità di seguire la partita anche sul sito www.raiplay.t. Come sempre inoltre sarà possibile assistere alla sfida di Serie A1 grazie alla piattaforma Eurosport Player: da quest’anno il grande basket è disponibile in diretta streaming video, il servizio si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere alle immagini sarà necessario pagare una quota per abbonarsi (ci sono due diverse opzioni), aderendo ci saranno cinque giorni di prova gratuita.

CREMONA TORINO, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

La sfida diretta tra queste due realtà è recente: lo scorso 17 febbraio infatti Cremona e Torino si sono trovate di fronte nella semifinale di Coppa Italia. Entrambe avevano vinto il loro quarto a sorpresa, rispettivamente contro Avellino e Venezia; sul parquet del Mandela Forum di Firenze la Vanoli aveva condotto le danze per tre quarti ma nel finale i piemontesi erano venuti fuori e avevano forzato un overtime poi vinto. Mattatori della serata erano stati Deron Washington, con una doppia doppia da 13 punti e 13 rimbalzi, e Aleksander Vujacic autore di 15 punti e 7 rimbalzi; dall’altra parte non erano bastati i 16 punti di Simone Fontecchio e la buona prova di un Drake Diener da 11 punti (ma anche 2/6 dall’arco).

E’ passato un mese e la Vanoli nel frattempo ha vinto una partita perdendone un’altra; vittoria quasi scontata contro il fanalino di coda Pesaro, mentre al PalaSerradimigni la squadra di Meo Sacchetti è caduta contro una Dinamo Sassari che è riuscita a segnare più di 100 punti. Una battuta d’arresto pesante contro una diretta rivale per i playoff, ma certamente niente di compromesso; lo stesso discorso lo fa Torino, che dopo aver vinto la Coppa Italia era tornata in campo superando sul filo di lana Capo d’Orlando (seconda vittoria consecutiva) ma poi ha perso al PalaRuffini contro i campioni d’Italia di Venezia. Stagione strana quella dell’Auxilium: per come si era messa dopo le dimissioni di Luca Banchi essere quinti in campionato con un trofeo in bacheca è un grande lusso, per come la situazione era appena prima questo è forse il punto nel quale società e tifosi pensavano di trovarsi.

