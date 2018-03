Fortitudo Bologna Treviso/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Fortitudo Bologna Treviso info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, grande classico al PalaDozza (oggi 18 marzo 2018)

18 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fortitudo Bologna Treviso - LaPresse

Fortitudo Bologna Treviso, partita valida per la venticinquesima giornata del girone Est della Serie A2 2017-2018 di basket, è l’anticipo dell’ora di pranzo che si gioca oggi, domenica 18 marzo 2018 alle ore 12.00 al PalaDozza di Bologna dove i padroni di casa della Fortitudo ospitano la De’ Longhi Treviso per una sfida di immenso fascino, che speriamo di ritrovare presto nel massimo campionato. Intanto la classifica del girone ci dice che entrambe le compagini stanno disputando un campionato di vertice: infatti la Fortitudo Bologna nelle ventiquattro giornate finora disputate ha raccolto 36 punti con diciotto vittorie e sei sconfitte ed è al comando a pari merito con Trieste; Treviso invece è una delle tre squadre che formano il terzetto al terzo posto con 30 punti in virtù di quindici vittorie e nove sconfitte, dunque naturalmente anche per i veneti l’obiettivo è ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna-Treviso su Sportitalia, il canale disponibile al numero 60 del telecomando ma pure al numero 225 della piattaforma satellitare Sky; la diretta streaming video della partita sarà dunque garantita sul sito sportitalia.com ma anche - come per tutti i match del campionato di basket Serie A2 - tramite LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

IL CONTESTO

Abbiamo detto della stagione finora vissuta da Fortitudo Bologna e Treviso. Andiamo però adesso ad approfondire l’analisi dei momenti delle due squadre. Sicuramente la Fortitudo sta benissimo avendo ottenuto dieci vittorie nelle ultime dodici giornate, tuttavia domenica scorsa è arrivata una sconfitta nel derby contro Ravenna, che potrebbe pesare nella lunga volata per il primo posto fra la squadra bolognese e Trieste. In casa comunque il cammino della Fortitudo finora ha rasentato la perfezione, con undici vittorie in dodici partite disputate davanti al pubblico amico: con queste premesse, appare evidente come la Fortitudo Bologna sia la grande favorita per la sfida di oggi, perché il PalaDozza è un fortino praticamente impossibile da espugnare. Treviso comunque ci proverà, facendosi forte di numeri comunque non disprezzabili: in trasferta il ruolino complessivo non sarebbe esaltante, dal momento che i veneti lontano dal PalaVerde hanno ottenuto cinque vittorie e sette sconfitte, tuttavia nelle ultime undici giornate hanno ottenuto dieci vittorie, un ritmo impressionante da Natale in poi che potrebbe proiettare Treviso decisamente più in alto, almeno terza forza del girone. Anche in trasferta dunque il trend è in netta crescita: quattro vittorie nelle ultime cinque, la Fortitudo è avvisata.

