Siena Treviglio/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Siena Treviglio, info streaming video e tv: orario e risultato live. Al PalaEstra delicato incrocio per la salvezza nel girone Ovest di basket A2, i lombardi hanno una gara in meno

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Siena Treviglio, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Treviglio si gioca per la venticinquesima giornata nel girone Ovest di basket Serie A2 2017-2018: siamo al PalaEstra e le due squadre sono in campo alle ore 18:00 di domenica 18 marzo. E’ una partita di grande importanza per entrambe: con 20 punti infatti la Soundreef e la Remer sono appena fuori dalla zona playout, ma per il momento soltanto in virtù della classifica avulsa. I lombardi hanno un vantaggio che potrebbe non essere indifferente: devono infatti recuperare una partita e lo devono fare contro Napoli. Tecnicamente, anche considerata la posizione rassegnata del Cuore Basket, a Treviglio potremmo assegnare due punti in più; questo cambierebbe tutto il contesto visto che a quel punto sarebbe addirittura possibile correre per i playoff (la classifica è decisamente corta e compressa verso il centro). Staremo a vedere, ma di certo se una delle due squadre dovesse arrivare a giocare lo spareggio per rimanere in A2 sarebbe una sorpresa rispetto a quelle che erano le premesse di questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Treviglio non sarà trasmessa in diretta tv; il campionato di basket Serie A2 non sarà disponibile nemmeno in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili su questa partita e sul torneo potete comunque consultare il sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e sul quale troverete tabellino play-by-play della sfida, statistiche dei giocatori in campo e dettagli sulla classifica e sul calendario che attende le formazioni da qui al termine della stagione.

IL CONTESTO

Siena sperava in un altro campionato, ma raramente è stata performante: nel solo girone di ritorno sono sanguinose le sconfitte di Roma (contro Eurobasket) e Napoli, due partite che erano da vincere senza se e senza ma e che invece, perse, hanno ridotto le possibilità di arrivare ai playoff e messo la squadra toscana in una posizione brutta e pericolosa. Per salvarsi senza passare dai playout la Mens Sana ha bisogno di una cosa: vincere le ultime partite che restano da giocare in casa. Anche in questo caso non sarà immediato: le sconfitte contro Scafati e Casale Monferrato sono lì da vedere e in generale nell’arco della stagione sono quattro i ko interni della squadra. Restano, oltre a Treviglio, le sfide contro Reggio Calabria, Legnano e Tortona: vincerne anche solo due potrebbe voler dire salvarsi, ma a quel punto la trasferta sul campo della Virtus Roma potrebbe essere determinante.

Treviglio come già detto ha una partita in meno (la recupera a metà aprile) e nelle ultime giornate ha dato prova di poter recuperare il terreno perduto in precedenza: due le vittorie dalle quali arriva (entrambe al PalaFacchetti) e tre nelle ultime quattro considerando anche il +10 ottenuto su Rieti. Una squadra che dunque sembra essere in crescita, ma che in trasferta non vince da una vita: lo ha fatto per l’ultima volta a Cagliari, ed era metà novembre. All’epoca la Remer era riuscita a superare anche Rieti, e sembrava poter giocare un altro tipo di campionato; le cose non sono andate così, e dunque adesso bisognerà soffrire fino al termine. Battere Siena e Napoli potrebbe aiutare, ma la partita da non sbagliare assolutamente sarà la prossima, quando in Lombardia salirà la Virtus Roma.

© Riproduzione Riservata.