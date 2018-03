Varese Avellino/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Varese Avellino: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalA2A la Openjobmetis reduce da due sconfitte ospita la Scandone che va a caccia della prima posizione

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Varese Avellino, basket Serie A1 22^ giornata (Foto LaPresse)

Varese Avellino, al PalA2A, sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Beniamino Manuel Attard e Guido Federico Di Francesco; si gioca alle ore 17:00 di domenica 18 marzo e siamo nella settima giornata di ritorno del campionato di basket Serie A1 2017-2018. E’ una partita molto interessante ma con obiettivi diversi da parte delle squadre: la Openjobmetis infatti deve innanzitutto salvarsi e al momento è messa in una buona posizione, guardando il bicchiere mezzo pieno c’è anche la possibilità di centrare i playoff ma perchè sia così bisognerà necessariamente aumentare i giri del motore e soprattutto andare a fare qualche colpo esterno. La Sidigas è quasi certa di fare la post season, e adesso insegue il primo posto in regular season; le aspettative sono alte ma in questa seconda parte di stagione la Sidigas dovrà riscattare l’eliminazione immediata dalla Coppa Italia e una campagna europea ben al di sotto delle aspettative.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Avellino non è una delle partite che per questa giornata saranno trasmesse in diretta tv, ma come sempre sarà possibile assistere alla sfida di Serie A1 grazie alla piattaforma Eurosport Player: da quest’anno il grande basket è disponibile in diretta streaming video, il servizio si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere alle immagini sarà necessario pagare una quota per abbonarsi (ci sono due diverse opzioni), aderendo ci saranno cinque giorni di prova gratuita.

IL CONTESTO

La stagione di Varese sta ricalcando quelle che abbiamo vissuto dopo che era arrivata la semifinale playoff nel 2013: una squadra che parte per salvarsi e ha un approccio discreto al campionato, poi subisce un crollo ritrovandosi nelle retrovie e rischiando tanto, centra una serie di successi che la riporta in quota playoff ma alla fine manca l’obiettivo. E’ incredibile come la Openjobmetis stia ripetendo passo dopo passo l’annata 2016-2017: ritrovatasi in ultima posizione al termine del girone di andata, la squadra di Attilio Caja ha aperto il ritorno vincendo quattro partite e mettendo in fila Venezia, Milano, Cantù e Brescia, non esattamente avversarie qualunque. Il problema è che poi sono arrivate due trasferte consecutive e la squadra è nuovamente incappata nei vecchi errori, facendosi superare da Pistoia e Trento che, tra tutte, erano le più battibili; certamente le tre partite di vantaggio su Pesaro e Capo d’Orlando sono un bottino di tranquillità, ma da queste parti è innegabile che si voglia sempre il massimo e, dunque, la partecipazione ai playoff che sarà ben difficile da prendersi.

Discorso analogo si può fare per Avellino, chiaramente con le dovute proporzioni perchè la situazione di classifica è diversa, come differenti sono le possibilità economiche delle due società (senza nulla togliere, chiaramente, all'ottima dirigenza irpina): dopo aver giocato due semifinali consecutive è fin troppo chiaro che le attese dei tifosi siano alte, e che dunque la prossima tappa debba essere quella dello scudetto o quantomeno della finale. Anche in questo caso, prendersi la serie per il titolo non sarà semplice; nel corso del campionato Avellino ha fatto qualche passo indietro e ultimamente ha perso a Cantù e Reggio Emilia non riuscendo a tenere il passo di Venezia e Milano. Che però restano assolutamente a contatto: sarà un appassionante testa a testa - che potrebbe coinvolgere anche Brescia - per la prima posizione, che darebbe il vantaggio del fattore campo per tutte le serie dei playoff.

