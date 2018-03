Venezia Cantù/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Serie A1)

Diretta Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)

18 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Cantù, basket Serie A1 22^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Cantù, che verrà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Caiazza-Ranaudo, si gioca alle ore 19:00 di domenica 18 marzo e rientra nel programma della ventiduesima giornata del campionato di basket Serie A1 2017-2018. Al Taliercio si gioca una partita tra le migliori che il panorama della pallacanestro attuale possa offrire: la Reyer campione d’Italia è prima in classifica insieme all’Olimpia Milano e continua dunque nel migliore dei modi la difesa di un titolo che non sarà affatto semplice andare a prendersi, mentre per quanto riguarda la Red October l’obiettivo è quello di andare ai playoff e, dovesse farcela, sarebbe sicuramente un grande risultato viste quelle che erano le premesse della vigilia della stagione, delle quali abbiamo abbondantemente parlato nelle settimane e nei mesi scorsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Cantù non è una delle partite che per questa giornata saranno trasmesse in diretta tv, ma come sempre sarà possibile assistere alla sfida di Serie A1 grazie alla piattaforma Eurosport Player: da quest’anno il grande basket è disponibile in diretta streaming video, il servizio si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e per accedere alle immagini sarà necessario pagare una quota per abbonarsi (ci sono due diverse opzioni), aderendo ci saranno cinque giorni di prova gratuita.

IL CONTESTO

Reduce dalla passeggiata di salute in Europe Cup, Venezia si rituffa in un campionato che ultimamente l’ha vista dominare: dopo aver perso in casa contro Varese, la Reyer è riuscita a mettere in fila cinque vittorie consecutive che le hanno permesso di stare a contatto con Milano, la prima vera rivale per il primo posto in regular season. Nei confronti dell’Olimpia c’è anche la vittoria del Forum colta a chiusura del girone di andata; per il momento un elemento che fa la differenza anche se la strada è lunga. Il roster di Walter De Raffaele ha tutto per arrivare ancora a giocarsi lo scudetto e il coach è bravissimo a gestire i suoi giocatori; da valutare ora come si inserirà nel contesto il nuovo arrivato Edgar Sosa, sulla carta una grande presa che, soprattutto uscendo dalla panchina, potrà dare una bella mano avendo già vinto uno scudetto in Italia nel corso della sua carriera.

Cantù è avversaria da non sottovalutare: arriva da due vittorie consecutive e una di queste è stata contro Avellino. Immediatamente riscattato il periodo fatto di tre sconfitte che aveva leggermente affossato i brianzoli, adesso Marco Sodini può davvero sognare la partecipazione ai playoff. Ritrovato anche Randy Culpepper, la Red October è assolutamente profonda e sta vivendo l’evoluzione di alcuni giocatori che stanno facendo la differenza, su tutti Christian Burns che ormai è diventato una macchina da doppie doppie, ma anche un Jaime Smith che svolge nel migliore dei modi i compiti di regia. Squadra tosta, come dimostrato in Coppa Italia: i limiti sono davvero pochi, anche se rispetto alle super favorite per lo scudetto manca ancora qualche centesimo per fare l’euro intero e dunque non sarà facile anche solo prendersi un’eventuale semifinale.

