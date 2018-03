Video/ Pistoia Reggio Emilia (74-78): highlights della partita (Basket Serie A1, 22^ giornata)

Video Pistoia Reggio Emilia (risultato finale 74-78): highlights della partita di basket nella 22^ giornata della Serie A1. Gli emiliani raggiungono la decima piazza.

Video Pistoia Reggio Emilia (LaPresse)

La Grissin Bon Reggio Emilia riesce a espugnare il difficile campo di Pistoia vincendo 74-78. Partita emozionante: gli emiliani partono bene ma poi la The Flexx prende campo riuscendo a ribaltare il risultato. Nell’ultimo quarto l’ottima prestazione di Markoishvili guida Reggio Emilia alla conquista della vittoria. Da segnalare, tra le fila della Reggiana, anche le prova di De Vico, autore di 17 punti.

SINTESI PRIMO QUARTO

La Grissin Bon inizia con grande personalità. La The Flexx Pistoia non riesce a contenere gli avversari che riescono a sfondare da ogni parte. Markoishvili si esalta subito a canestro. Il risultato dopo 5 minuti viene aggiornato sul 4-10. In fase di possesso i toscani incontrano parecchie difficoltà. Moore e McGee vedono intercettati gli ultimi passaggi a loro destinati. Viceversa Reggio Emilia propone azioni avvolgenti che coinvolgono tutti gli interpreti in campo. Pistoia prova a invertire la rotta effettuando qualche cambio. I nuovi entrati, in effetti, danno meno punti di riferimento e la manovra dei locali migliora. Laquintana e Mian guidano la rimonta ma la sirena interrompe tutto rinviando ogni discorso al secondo quarto. Risultato parziale dopo i primi 10 minuti: 18-21.

SINTESI SECONDO QUARTO

De Vico porta subito acqua al mulino reggiano provando a lanciare un nuovo scatto della sua squadra. Pistoia non ci sta e risponde immediatamente con Moore. Reggio Emilia decide di non forzare la mano proponendo giocate semplici, senza rischiare troppo. La The Flexx infatti nel frattempo si è ricompattata e con rapide triangolazioni trova con maggior frequenza la conclusione. Moore e McGee, finalmente direbbero i tifosi pistoiesi, trovano la migliore intesa. Pistoia accorcia ma non riesce a rimettere in discussione la supremazia avversaria. La Grissin Bon non perde calma e pazienza riuscendo con costanza a trovare lo spazio per il tiro. Reggio Emilia chiude il primo tempo avanti di soli 2 punti. Risultato parziale 39-41.

SINTESI TERZO QUARTO

Reggio Emilia parte bene nel secondo tempo eludendo i tentativi di recupero avversari. Reynolds e De Vico si liberano spesso in area andando a canestra con una certa facilità. Dopo un primo momento di stasi Pistoia si scioglie e ci mette una certa convinzione nelle giocate. Anche in fase difensiva migliora la qualità delle giocate dei padroni di casa. Diawara firma il canestro del sorpasso: 46-45. Gli ospiti accusano il contraccolpo per il recupero subito e la The Flexx ne approfitta battendo il ferro finchè è caldo. Si scatena Laquintana, pericolo fisso in area reggiana. Anche Moore è incontenibile e il pubblico pistoiese capisce che la squadra finalmente è tornata a giocare come sa fare, quando è tra le mura amiche. Emiliani in difficoltà. Pistoia accumula un sostanzioso vantaggio. A fine terzo quarto il risultato è 66-58.

SINTESI ULTIMO QUARTO

Nell'ultimo quarto di gara sale in cattedra Markoishvili. Reggio Emilia aggredisce alto gli avversari mettendoci tutta la grinta possibile per ribaltare il risultato. Dopo pochi minuti, sempre grazie al numero 11, gli emiliani riescono a trovare il vantaggio: 66-67. La gara resta in equilbrio per diversi minuti. La Grissin Bon prova a strappare ma subito Pistoia risponde. Wright prova a rompere la tendenza siglando un difficilissimo tiro da 3. Alla lunga, gli ospiti mostrano maggior concretezza in fase di possesso. McGee insacca nel momento decisivo e Pistoia non riesce più a reggere il ritmo. Reggio Emilia vince in trasferta 74-78.

