Biella Udine/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Coppa Italia A2)

Diretta Biella Udine, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di Jesi. Eurotrend e GSA in campo per il quarto di finale della Coppa Italia di basket Serie A2

02 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Biella Udine, Coppa Italia basket A2 (Foto LaPresse)

Biella Udine va in scena alle ore 15:30 di venerdì 2 marzo: si tratta della seconda partita nei quarti di finale della Coppa Italia Old Wild West 2018, quella di basket Serie A2. Eurotrend e GSA giocano sul parquet della UBI BPA Sport Center di Jesi: alla società marchigiana è stato dato il compito di organizzare la manifestazione, la vincente di questa partita se la vedrà contro una tra Trieste e Tortona che inaugureranno questo torneo. Bella partita: al momento la GSA è la quarta forza del girone Est e sta provando a migliorare la sua posizione (ha nel mirino Montegranaro, più lontane invece Trieste e Fortitudo Bologna) mentre Biella è seconda nel girone Ovest, alle spalle della sorprendente Casale Monferrato che continua a mantenere la vetta. Stiamo comunque parlando di due squadre che giocheranno i playoff: i piemontesi sono anche tra le favorite per arrivare in fondo, pur non essendo la squadra più forte, Udine invece proverà a dare fastidio e almeno in semifinale potrebbe arrivare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Biella Udine non sarà trasmessa in diretta tv, e così sarà per tutte le partite della Coppa Italia Serie A2; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la sfida di Jesi, e allora per tutte le informazioni utili sul torneo e sulle squadre in campo potrete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati.

QUI BIELLA

Dal punto di vista del talento, Biella non deve temere nessuno: vero che ha perso Mike Hall che era un lusso per questa categoria (e lo ha fatto vedere la scorsa settimana) ma ha acquisito un Jazzmar Ferguson che sta facendo la differenza, ha in Amedeo Tessitori un solidissimo centro che sta imparando sempre più il mestiere e ha poi acquisito in estate Tim Bowers, che era già stato protagonista con Ferentino e Jesi e dunque conosce il campionato. La squadra non a caso è seconda nel suo girone, ma deve trovare continuità soprattutto in vista dei playoff: ha perso le ultime due trasferte giocate, campanello d’allarme non tanto per questo dato preso in termini assoluti quanto perchè le avversarie erano Siena e Eurobasket, cioè due squadre che stanno lottando per evitare i playoff. Al Biella Forum le cose vanno meglio: da dicembre (ko nel derby contro Tortona) la Eurotrend ha perso soltanto una partita (contro Legnano) e in generale sono questi i due unici ko stagionali sul parquet amico. Questo ci dice una cosa abbastanza definita: per avere una possibilità di raggiungere la finale playoff la squadra piemontese dovrà quasi necessariamente ottenere una testa di serie tra le più alte per avere il vantaggio del fattore campo, oppure iniziare a migliorare il suo trend esterno. Al momento comunque il campionato non può che essere considerato di alto livello, la Coppa Italia potrebbe portare quella ventata di ottimismo in più.

QUI UDINE

In un girone Est che viene considerato molto più competitivo rispetto all’altro, Udine sta facendo la sua degna figura: oggi giocherebbe il primo turno dei playoff con il vantaggio del fattore campo, cosa non da poco che aumenterebbe le possibilità di centrare almeno i quarti di finale. La GSA, esattamente come Biella, ha perso solo due volte in casa: a fine settembre contro la Fortitudo Bologna, a metà novembre contro Jesi. Poi, solo vittorie: potremmo quindi fare lo stesso discorso che abbiamo appena terminato riguardo la Eurotrend, si tratta di una squadra che al Palasport Carnera è quasi imbattibile e che dunque ha tutto l’interesse a chiudere nelle prime quattro della sua classifica. Peccato per le sorti della squadra che in trasferta le cose non vadano così bene: il 3 dicembre la vittoria di Forlì ha rappresentato l’ultima affermazione lontano dal Friuli, che è anche la quarta di quattro consecutive che rappresentano l’intero bottino esterno nel campionato. Domenica è arrivata la vittoria nel derby triveneto contro Verona: è servito un overtime per avere ragione di una Tezenis che nel secondo tempo ha saputo recuperare 15 punti di svantaggio e quasi vincere. Il successo è arrivato grazie a 21 punti di Rain Veideman (anche se ha tirato 6/17) e la prova da 16 punti e 7 rimbalzi di Franko Bushati.

© Riproduzione Riservata.