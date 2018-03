Casale Monferrato Ravenna/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Coppa Italia A2)

02 marzo 2018

Diretta Casale Monferrato Ravenna, basket Coppa Italia A2 (Foto LaPresse)

Casale Monferrato Ravenna si gioca alle ore 18:30 di venerdì 2 marzo, presso l’UBI BPA Sport Center di Jesi: tra oggi e domenica nella città marchigiana si disputa la Coppa Italia Old Wild West 2018, cioè quella riservata alle squadre del campionato di basket Serie A2 2017-2018. La formula è semplice: le prime quattro classificate di ciascun girone (Est e Ovest) si affrontano in un tabellone “incrociato” (prima a Est contro quarta a Ovest, e così via) che genera semifinali e finali. Nello specifico, questa partita è accoppiata con quella che si gioca in serata: probabile che Casale e Ravenna almeno sulla carta facciano il tifo per Trapani che toglierebbe di mezzo la Fortitudo Bologna, ma intanto devono pensare a loro stesse. La Novipiù sta disputando una grande stagione e parte sicuramente favorita; per quanto riguarda invece la OraSì, anche i romagnoli hanno tutte le possibilità di vincere - in gara secca può succedere di tutto. Un bel risultato in Coppa Italia sarebbe ovviamente un buon viatico anche rispetto alla corsa ai playoff e alla promozione in Serie A1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Casale Monferrato Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv, e così sarà per tutte le partite della Coppa Italia Serie A2; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la sfida di Jesi, e allora per tutte le informazioni utili sul torneo e sulle squadre in campo potrete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati.

QUI CASALE MONFERRATO

Alzi la mano chi si aspettava una Junior Libertas prima in classifica nel girone Ovest, con 17 vittorie e 6 sconfitte: eppure è esattamente quello che sta succedendo, anzi i piemontesi arrivano a questo appuntamento con due partite di vantaggio su Biella, e puntano a vincere la regular season per poi avere il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Casale è una realtà che ormai si trova in Serie A2 dal 2012, quando è retrocessa dalla singola stagione nel massimo campionato; da allora è sempre stata competitiva, ma per esempio lo scorso anno era arrivata settima ed era stata eliminata al primo turno dei playoff. Marco Ramondino, confermato in panchina per la quarta stagione consecutiva, sta facendo un grande lavoro: la sua Novipiù ha sì appena perso due partite consecutive, ma in generale come detto sta andando oltre le più rosee aspettative guidata da Jamarr Sanders, autore di 15,8 punti, 6,2 rimbalzi e 4,9 assist e uno di quei giocatori che per la categoria rappresentano un lusso (ci sarebbe anche Brett Blizzard, che però paga chiaramente i quasi 38 anni di età anche se è capace anche oggi di arrivare in doppia cifra). Quale miglior modo dunque per dimostrare la propria competitività se non quello di vincere la Coppa Italia? Ovviamente non sarà affatto semplice, ma la semifinale è alla portata e anzi ci si aspetta che Casale Monferrato la raggiunga.

QUI RAVENNA

Ottimo campionato anche per la OraSì Ravenna; tuttavia, va anche detto che dopo aver conquistato la partecipazione alla Coppa Italia, gli emiliani di Antimo Martino si sono leggermente seduti sugli allori. Nel girone di ritorno hanno vinto tre delle otto partite giocate (contro Roseto, Udine e Forlì), tutte in casa; l’ultima vittoria esterna rimane allora quella del 17 dicembre, quando incredibilmente era arrivato il colpo grosso sul campo di Treviso. La curiosità è legata al fatto che se il campionato finisse oggi, Ravenna dovrebbe giocare il primo turno dei playoff proprio contro Casale Monferrato: è infatti scivolata in ottava posizione e adesso deve stare attenta al ritorno della concorrenza. La post season non è al sicuro insomma; nel weekend Ravenna ha perso sul campo di Piacenza segnando appena 66 punti, tirando con il 32% dall’arco e catturando appena 30 rimbalzi. Il migliore è stato Jerai Grant autore di 14 punti con 4 rimbalzi; male invece Alberto Chiumenti, che in 20 minuti sul parquet ha segnato 4 punti con 2/5 dal campo, nessun rimbalzo, un solo assist e due palle perse. Per superare Casale servirà la partita perfetta: la OraSì ha già dimostrato in questa stagione di saperla fare contro squadre sulla carta superiori, ora però in un dentro o fuori le cose appaiono più complicate.

