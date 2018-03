Fortitudo Bologna Trapani/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Coppa Italia A2)

Diretta Fortitudo Bologna Trapani, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia Old Wild West tra le squadre di basket A2

02 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fortitudo Bologna Trapani, Coppa Italia basket A2 (Foto LaPresse)

Fortitudo Bologna Trapani è la partita che chiude il programma dei quarti di finale della Coppa Italia Old Wild West 2018: alle ore 20:45 presso l’UBI BPA Sport Center di Jesi Consultinvest e Lighthouse sono in campo per una sfida la cui vincente andrà a giocare contro una tra Casale Monferrato e Ravenna, che giocheranno due ore prima. La competizione riguarda la Serie A2: si sono qualificate, secondo la classifica del girone di andata, le quattro migliori squadre di ciascun girone che si sfidano in un tabellone incrociato. All’epoca la Fortitudo era seconda nel girone Est, ma al momento in cui scriviamo ha operato il sorpasso ai danni di Trieste e adesso, anche se dovrà comunque passare attraverso i playoff, ha cementato ancor più il suo ruolo di favorita per la promozione; Trapani è un’outsider che sta forse facendo meglio di quanto ci si potesse aspettare, ma che in ogni caso potrà dare filo da torcere anche a cominciare da questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Trapani non sarà trasmessa in diretta tv, e così sarà per tutte le partite della Coppa Italia Serie A2; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la sfida di Jesi, e allora per tutte le informazioni utili sul torneo e sulle squadre in campo potrete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati.

QUI FORTITUDO BOLOGNA

Come detto la Consultinvest arriva alla Coppa Italia da prima della classe: ha gli stessi punti di Trieste (34) ma il vantaggio della doppia sfida diretta. La stagione di Bologna è girata dopo la netta sconfitta di Jesi: lì la Fortitudo ha toccato il punto più basso con un -23 che sembrava aver tirato fuori tutti i limiti di un roster costruito comunque per vincere il campionato. Invece, la reazione è stata encomiabile: Matteo Boniciolli e i suoi ragazzi hanno battuto in successione Ferrara, Orzinuovi, Trieste, Verona e Imola, anche se nell’ultima partita la squadra biancoblu è rimasta sotto praticamente per tutta la partita e si è vista quasi regalare il successo dall’Andrea Costa. Resta che ci sono cinque vittorie consecutive: erano state quattro prima del ko di Jesi. Adesso Bologna sembra girare a mille; tuttavia nelle ultime stagioni è già rimasta scottata da come si sono conclusi i playoff, e ha imparato che non basta avere il roster sulla carta più forte e il blasone della società per avere la promozione assicurata. Questa Coppa Italia può rappresentare una sorta di “ostacolo” dal punto di vista fisico, in realtà vincere aiuta a vincere e quindi mettere in bacheca il trofeo potrebbe aiutare la Fortitudo a trovare ancora più certezze sul cammino verso l’agognato ritorno in Serie A1.

QUI TRAPANI

La Lighthouse è ancora in zona playoff nel momento in cui scriviamo, ma sta entrando in un trend negativo: è settima insieme a Rieti e deve guardarsi dagli assalti di Agrigento e di quattro squadre che hanno solo due vittorie in meno, tra cui la sempre temibile Cagliari e poi la coppia Siena-Eurobasket, entrambe in ripresa. L’arrivo alla Coppa Italia è stato controverso: la squadra siciliana ha vinto le ultime due partite casalinghe - tra cui quella contro la capolista Casale Monferrato - ma in trasferta non vince addirittura da fine dicembre, quando aveva espugnato il Pala Bianchini di Latina. Domenica Trapani è caduta nettamente a Legnano: partita importante perchè la FCL Contract sarà una delle squadre contro cui ci si potrebbe scontrare ai playoff (almeno dai quarti in avanti). La Lighthouse è crollata nel terzo periodo: ha subito un parziale di 9-26 che ha chiuso ogni possibilità di andare a prendersi la vittoria. La squadra ha tirato malissimo: 30% da 2 punti e 26% dall’arco, e non è bastato andare in lunetta più del doppio degli avversari e tirare con il 90% per evitare un pesante ko. A non funzionare è stata proprio la precisione: il solo Andrea Renzi (5/11 per 16 punti) ha messo qualcosa, gli altri (a cominciare da Gabriele Ganeto, 3/11) sono affondati contro l’attenta difesa di Legnano. A questo punto la Coppa Italia arriva a pennello per dimenticare le difficoltà del campionato e provare a rialzare la testa anche dal punto di vista della fiducia.

