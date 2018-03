Trieste Tortona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Coppa Italia A2)

Diretta Trieste Tortona: info streaming video e tv, orario e risultato live. A Jesi si gioca il primo quarto di finale della Coppa Italia Old Wild West, torneo di basket Serie A2

02 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trieste Tortona, Coppa Italia basket A2 (Foto LaPresse)

Trieste Tortona si gioca alle ore 13:15 di venerdì 2 marzo: il PalaTriccoli di Jesi, oggi conosciuto come UBI BPA Sport Center per ragioni di sponsor, apre le sue porte sulla Coppa Italia Old Wild West 2018, vale a dire il torneo riservato alle squadre di Serie A2. Questa è la prima delle quattro gare dei quarti di finale, che si giocano tutte oggi; sabato sono previste le due semifinali, domenica ovviamente ci sarà l’ultimo atto della coppa. La formula è piuttosto simile a quella della Final Eight del “piano superiore”: qui, essendoci quattro gironi, sono le prime quattro di ogni gruppo che si sono qualificate, e disputeranno gare con tabellone “incrociato”. L’Alma in questa sfida parte favorita, ma a dire la verità ha attraversato ultimamente un periodo di flessione che ha portato a perdere il primato in classifica nel girone Est. La Bertram, solida realtà degli ultimi anni, punta ad un posto nei playoff e poi proverà a fare strada.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trieste Tortona non sarà trasmessa in diretta tv, e così sarà per tutte le partite della Coppa Italia Serie A2; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la sfida di Jesi, e allora per tutte le informazioni utili sul torneo e sulle squadre in campo potrete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati.

QUI TRIESTE

L’Alma è la squadra che in questa stagione partiva favorita per l’unica promozione in Serie A1: il campionato giocato lo scorso anno è stato di grande livello e i giuliani, dopo aver fatto fuori la Fortitudo, si erano arresi soltanto alla Virtus Bologna in finale. Quest’anno infatti la squadra di Eugenio Dalmasson è partita dominando, ma poi complice anche qualche infortunio importante ha calato la sua intensità. Due sconfitte consecutive a fine gennaio, poi i ko di Bologna e Treviso prima di battere Mantova nell’ultima giornata; il problema di Trieste al momento risale nelle trasferte, la squadra non vince fuori casa addirittura da inizio dicembre (a Ferrara) e inevitabilmente senza i punti che arrivano lontano da casa è davvero difficile prendersi la prima posizione nel girone Est, che permetterebbe di avere il fattore campo almeno per ottavi, quarti e semifinali dei playoff. A pesare è soprattutto l’assenza di Matteo Da Ros: 8,6 punti e 5,5 rimbalzi, è fondamentale per il gioco offensivo della squadra e ha saltato le ultime cinque partite. Senza di lui l’Alma ha perso ad esempio di 20 punti a Treviso, ma va detto che quel giorno mancava anche un Javonte Green che continua a essere un lusso per la categoria.

QUI TORTONA

Al momento la Bertram occupa la quinta posizione in classifica nel girone Ovest: sarebbe terza, ma per classifica avulsa Scafati e Legnano restano davanti. Arrivare ai playoff non dovrebbe essere un problema per i piemontesi, che entrando in questa Coppa Italia hanno il secondo miglior attacco del girone (sorprendentemente, Cagliari fa meglio) ma anche una delle peggiori difese: è sicuramente in questo che la squadra di Lorenzo Pansa deve migliorare. Dal punto di vista dei risultati, Tortona arriva dalla importante vittoria contro Casale Monferrato: un altro successo esterno dopo quello, sempre di misura, di Napoli che ovviamente aveva ben altro contesto. Vero è anche che la Bertram in mezzo ci ha messo la sconfitta interna contro Rieti, e in generale sembra aver perso un po’ di smalto rispetto all’inizio dell’inverno quando aveva vinto cinque partite consecutive. L’innesto di Mirza Alibegovic, arrivato dalla Serie A1 (Capo d’Orlando) sulla carta è determinante: può essere davvero lui il tassello mancante per far volare la squadra, farle migliorare la posizione in classifica al termine della regular season e aumentare le possibilità di volare in Serie A1 (obiettivo che comunque, almeno oggi, non è sicuramente considerato alla portata).

