Krasnodar Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Krasnodar Reggio Emilia streaming video e tv, orario, risultato live. Grissin Bon in Russia per la semifinale della Eurocup di basket, gara-1 (oggi 20 marzo)

20 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Krasnodar Reggio Emilia (LaPresse)

Lokomotiv Kuban Krasnodar Reggio Emilia si gioca questa sera, martedì 20 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 17.30 italiane (le 19.30 locali) presso la Basket Hall di Krasnodar, naturalmente sede delle partite casalinghe della Lokomotiv Kuban Krasnodar. Per la Grissin Bon Reggio Emilia un appuntamento di lusso con gara-1 delle semifinali della Eurocup di basket: senza dubbio gli emiliani sono stati la migliore squadra italiana nelle Coppe quest’anno, adesso il sogno sarebbe raggiungere la finale. Come già ai quarti, le semifinali si disputano al meglio delle tre partite, ma stavolta Reggio Emilia non avrà il vantaggio del fattore campo: gara-2 si giocherà in Italia, ma per l’eventuale gara-3 si dovrebbe tornare in Russia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROCUP)

La partita della Eurocup di basket tra Lokomotiv Kuban Krasnodar e Reggio Emilia sarà visibile dalle ore 17.30 in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, inoltre sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Essendo però un match trasmesso in tv, sarà disponibile per i rispettivi abbonati anche tramite Sky Go e Premium Play. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.eurocupbasketball.com/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Come abbiamo detto, certamente per Reggio Emilia finora è stata una ottima stagione europea, con tante soddisfazioni in una competizione molto difficile come la Eurocup. A lungo si è anzi trattato di una stagione a due volti per la squadra di Massimiliano Menetti, ottima nelle Coppe e in difficoltà in campionato, dove il cammino era cominciato con ben sei sconfitte consecutive. La conseguenza è stato il mancato raggiungimento delle Final Eight di Coppa Italia al termine del girone d’andata, adesso l’obiettivo è quello di raggiungere i playoff mantenendo dunque un ottimo livello di competitività su due fronti, cosa che quest’anno non è riuscita a nessun’altra squadra italiana. In campionato adesso il bilancio è di dieci vittorie e undici sconfitte: ancora non basterebbe, ma la rimonta è evidente e Reggio Emilia sicuramente ci proverà. L’Eurocup toglie energie fisiche, ma sicuramente sta dando una grande spinta psicologica: se la Grissin Bon arriverà ai playoff, sarà pericolosa per tutti.

