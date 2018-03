Zalgiris Kaunas Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Eurolega)

Diretta Zalgiris Kaunas Olimpia Milano streaming video e tv, orario, risultato live. L’Armani Exchange in campo in Lituania nella Eurolega di basket (oggi 20 marzo)

20 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Zalgiris Kaunas Olimpia Milano (LAPRESSE)

Zalgiris Kaunas Olimpia Milano si gioca questa sera, martedì 20 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 19.00 italiane (le 20.00 locali) presso la Zalgirio Arena di Kaunas, naturalmente sede delle partite casalinghe dello Zalgiris Kaunas, il club più prestigioso di Lituania, dove il basket è nettamente lo sport nazionale. Trasferta difficile dunque per l’Armani Exchange, come si chiama in Coppa l’Olimpia. Siamo giunti alla ventisettesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket: si avvicina sempre di più al momento dei verdetti decisivi, che a dire il vero per l’Olimpia Milano sono ormai da tempo acquisiti. Per la squadra di Simone Pianigiani sono arrivate finora nove vittorie e diciassette sconfitte: l’obiettivo è quello di ottenere il piazzamento migliore possibile fra le squadre che però ormai non hanno più speranze di qualificazione ai quarti. Discorso ben diverso per lo Zalgiris Kaunas: i lituani hanno ottenuto fin qui quindici vittorie e undici sconfitte, fanno parte del terzetto di squadre al quinto posto e dunque l’obiettivo fondamentale sarà chiudere la stagione regolare fra le prime otto, ma possibilmente anche con una buona posizione nel tabellone dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita della Eurolega di basket tra Zalgiris Kaunas e Olimpia Milano non sarà visibile in diretta tv, ma sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euroleague.net/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Nella stagione ancora una volta ricca di alti e bassi che ha finora vissuto Milano, questo è un periodo che possiamo considerare positivo per l’Olimpia, perché nelle ultime nove partite europee sono arrivate cinque vittorie per gli uomini di Simone Pianigiani. Certo, resta il dubbio sulla tenuta quando la posta in palio è davvero importante, come ha dimostrato la batosta contro Cantù nei quarti di finale di Coppa Italia, ma se non altro le ultime indicazioni sono confortanti, come dimostrato anche con le ultime affermazioni in campionato contro Sassari, Virtus Bologna e Trento, che ormai hanno definito un duello con Venezia per conquistare l primo posto nella stagione regolare del campionato, che inevitabilmente per Milano dovrà avere la priorità d’ora in poi. Infatti solo lo scudetto renderebbe positiva la stagione della squadra di patron Giorgio Armani, fermo restando che in Eurolega sarà comunque importante chiudere nel migliore modo possibile, anche per una questione di immagine e di personalità.

© Riproduzione Riservata.