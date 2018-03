Juventus Utena Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup)

Juventus Utena Avellino si gioca questa sera, mercoledì 21 marzo 2018: palla a due in programma alle ore 17.30 italiane (le 18.30 locali) presso la Utena Arena della omonima città lituana, naturalmente sede delle partite casalinghe della Juventus Utena. Per la Sidigas Scandone Avellino si tratta dell’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup, che prevederanno poi settimana prossima la partita di ritorno ad Avellino: questa è la quarta Coppa europea per importanza, ma per la Sidigas sarebbe comunque una soddisfazione storica conquistare un trofeo europeo, di conseguenza l’impegno non andrà certamente snobbato. Stefano Sacripanti e i suoi ragazzi infatti hanno un’occasione di quelle che non capitano tutti gli anni: attenzione però a una condizione di forma che sembra in calo. Accederà alle semifinali chi farà più punti sulle due partite, in caso di parità al termine degli 80 minuti si andrà ai tempi supplementari.

La partita della FIBA Europe Cup di basket tra Juventus Utena Avellino non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Da segnalare dunque gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.fiba.basketball/europecup, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche, oltre alle notizie che certamente saranno fornite anche dal sito Internet e dai social ufficiali della Scandone Avellino.

Come abbiamo detto, certamente per Avellino la stagione è stata finora positiva. Il terzo posto nella classifica del campionato ne è chiara testimonianza e certifica l’ottimo livello della Sidigas, tuttavia ci sono dei segnali preoccupanti che coach Stefano Sacripanti certamente non deve sottovalutare. Infatti, dopo avere chiuso addirittura al primo posto il girone d’andata, nelle sette partite finora disputate nel girone di ritorno sono arrivate solo tre vittorie a fronte di quattro sconfitte: il terzo posto complessivo resta comunque ottimo, ma appare evidente che Avellino o non sia più quella di due mesi fa, tendo pure conto che nel frattempo in Coppa Italia è arrivata l’immediata eliminazione ai quarti da testa di serie numero uno contro Cremona, che era invece la numero otto. L’Europa dunque non deve essere un ripiego: per chi in bacheca ha solo una Coppa Italia, vincere a livello continentale farebbe storia.

