Venezia Nizhny Novgorod/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup quarti)

21 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Nizhny Novgorod, basket Europe Cup (Foto LaPresse)

Venezia Nizhny Novgorod si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 marzo: al Taliercio la partita vale per l’andata dei quarti di finale di basket Europe Cup 2017-2018. La Reyer affronta questa sfida con fiducia: la vincente andrà a giocare la semifinale contro una tra Mornar Bar e Donar Groningen, ma prima bisogna pensare a due partite che saranno comunque complicate. L’esperienza internazionale costruita negli anni - Walter De Raffaele ha condotto questa squadra al quarto posto in Champions League solo un anno fa - potrebbe fare la differenza in seno ai lagunari ma anche i russi sono una formazione che ha disputate più volte le coppe europee, riuscendo anche a conquistare una Top 16 in Eurolega e i quarti di Eurocup nel 2016. Insomma: un impegno assolutamente da non sottovalutare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Niznhy Novgorod non sarà trasmessa in diretta tv, e non sarà a disposizione una diretta streaming video per questa partita; le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, arriveranno dal sito della manifestazione, per il quale dovrete andare sulla pagina della federazione europea (www.fiba.basketball) e selezionare la sezione di riferimento. Inoltre la società veneta metterà a disposizione gli account ufficiali sui social network: in particolare si potrà consultare il profilo Twitter, che trovate all’indirizzo @REYER1872, o la pagina facebook.com/ReyerVenezia.

IL CONTESTO

Non c’era modo migliore per la Reyer di arrivare a questa partita: domenica sera i campioni d’Italia hanno demolito Cantù mettendo insieme la sesta vittoria consecutiva in campionato, tenendo il passo dell’Olimpia Milano, allungando su Brescia e Avellino e dunque certificando sempre più come al momento il duello per vincere la regular season sia questione tra due grandi rivali che potrebbero ritrovarsi in finale scudetto. E’ ancora presto per questo comunque: prima bisogna pensare a una Europe Cup che non era certo l’orizzonte ideale per Venezia ma che, arrivata a causa della bruciante eliminazione dalla Champions League, adesso va onorata fino in fondo. Nel turno precedente una vittoria e una sconfitta contro gli ungheresi del Kormend, ma il +32 dell’andata aveva chiuso la contesa con largo anticipo e, anche così, i campioni d’Italia si sono giocati la trasferta rischiando di vincerla.

Come detto questo quarto di finale non sarà affatto semplice perchè il Nizhny Novgorod è squadra di grande spessore anche internazionale. E’ una delle squadre che giocano nella VTB United League, interessante esperimento che mette a confronto quelle squadre dell’ideale ex blocco sovietico impegnate in Europa. Nel fine settimana la squadra ha battuto l’Astana con il buzzer beater di Artem Komolov, centrando la quinta vittoria in 15 partite. Non certo la stagione dei sogni, ma in Europe Cup i russi stanno facendo bene e lo hanno dimostrato vincendo con un totale di 25 punti di scarto l’ottavo di finale contro Keravnos. Per la Reyer sarà fondamentale provare a prendersi un bel distacco al Taliercio, per poi eventualmente controllare la sfida di ritorno.

